Grossbritannien ist aus der EU ausgetreten, ist also nicht mehr Teil des Binnenmarkts. Gleichzeitig wollte man unter allen Umständen eine harte Zollgrenze zwischen Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört, und dem EU-Land Irland vermeiden. Nordirland ist deshalb weiterhin Teil des EU-Binnenmarkts. Die Grenze wurde mit dem Lineal in die Irische See gezogen. Diese administrative Grenze zwischen der irischen und der britischen Insel führt nun aber zu Verzögerungen und Engpässen bei der Lebensmittelversorgung.