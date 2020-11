Brückeneinsturz in Genua

Drei Personen des privaten Autobahnbetreibers Autostrade per l’Italia sind unter Hausarrest gestellt worden.

Es bestehe der Verdacht des Angriffs auf die Verkehrssicherheit und des Betrugs.

Im August 2018 brach in der Hafenstadt Genua die Morandi-Autobahnbrücke zusammen. 43 Personen starben, hunderte weitere wurden obdachlos.

Die Manager seien sich der mutmasslichen Mängel an der Brücke, die von Autostrade verwaltet wird, bewusst gewesen, hätten sich aber nicht um die

Probleme gekümmert, teilte die Polizei mit.

In drei weiteren Fällen seien andere juristische Einschränkungen als Hausarrest verhängt worden, wozu etwa Tätigkeitsverbote gehören können. Die Ermittlungen seien ein Seitenstrang der Hauptuntersuchung zum Einsturz, hiess es.

Im August 2020 ist der Neubau unter dem Namen Brücke San Giorgio eingeweiht worden.