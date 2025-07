«Die Budgetfrage ist in der EU immer auch eine Machtfrage. Denn wenn es in der EU ums Geld geht, dann geht es nicht nur um viele kleine Details und Interessen diverser Geldempfänger.

Es geht immer auch um eine der grossen Grundsatzfragen der EU-Politik: Wie mächtig soll die EU-Kommission sein? Diese Frage spaltet die EU-Staaten seit der Gründung der Union. Wenn die EU-Kommission das Budget um 800 Milliarden auf 2 Billionen erhöhen will, dann konzentriert sie auch mehr Macht in Brüssel. Und mehr Macht bei der EU-Kommission bedeutet weniger Macht für die einzelnen Mitgliedstaaten. Das kann zu schnelleren Entscheiden im oft so trägen Staatenbund führen, aber auch die Kompetenzen der einzelnen Mitgliedsländer beschneiden.

Diese Frage spaltet die EU-Staaten seit der Gründung der Union. Das macht die Budget-Diskussion zu einer der kompliziertesten Diskussionen in Brüssel überhaupt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der heutige Budgetvorschlag noch deutlich abgeändert wird im Verlauf der kommenden zwei Jahre, ist deshalb hoch.»