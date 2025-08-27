Der argentinische Präsident Javier Milei musste eine Wahlkampfveranstaltung unterbrechen.

Eine Gruppe von Menschen hatte den Präsidentenkonvoi mit Steinen und Gegenständen beworfen.

Laut einem Sprecher wurden auch Schüsse abgegeben.

Der Staatschef befand sich in einem offenen Pickup-Fahrzeug und fuhr durch die Ortschaft Lomas de Zamora am Stadtrand von Buenos Aires, als er sofort von seiner Eskorte evakuiert wurde. Verletzt wurde Milei dabei nicht.

Legende: Der argentinische Präsident Javier Milei an der Versammlung der Partei La Libertad Avanza im Vorfeld der Parlamentswahlen in Buenos Aires. Reuters/Agustin Marcarian

Milei begleitete den Kandidaten seiner Partei für die Parlamentswahlen in der Provinz Buenos Aires, José Luis Espert, und war zum Zeitpunkt des Angriffs von einer Vielzahl von Anhängern umgeben.

Der Sprecher der Präsidentschaft, Manuel Adorni, bestätigte in einer Erklärung, dass es keine Verletzten gab, und schrieb den Angriff oppositionellen Militanten zu, die der ehemaligen Präsidentin Cristina Kirchner nahestehen.