Am Dienstagmorgen wurden der Flughafen, der Hafen und ein Hotel in der Stadt Port Sudan von Drohnen der RSF-Rebellen getroffen. Augenzeugen berichteten von Explosionen und Feuern am Hafen und am Flughafen. Port Sudan ist der interimistische Sitz der sudanesischen Armee, die seit zwei Jahren Krieg gegen die Rebellen führt. Die Hintergründe kennt Cristina Karrer, die sich derzeit vor Ort befindet.

Cristina Karrer Afrika-Korrespondentin für SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Cristina Karrer ist Afrikakorrespondentin für SRF, Dokumentarfilmerin und Buchautorin. Sie hat an der Universität Zürich Geografie und Sozialgeschichte studiert. Seit 20 Jahren lebt Cristina Karrer in Johannesburg und berichtet aus verschiedenen Ländern des Subsahara-Afrikas.

Warum greifen die Rebellen nun auch Port Sudan an?

Port Sudan ist in vielerlei Hinsicht die wichtigste Stadt im Sudan. Seit der Krieg ausgebrochen ist, ist sie Regierungssitz. Die ganze humanitäre Hilfe wird von hier aus organisiert. Es ist der wichtigste Hafen, 90 Prozent des Handelsvolumens werden hier generiert. Mit Port Sudan greifen die Rebellen also nicht nur das Herz der Wirtschaft, sondern auch jenes der gesamten humanitären Hilfe an.

Was ist die Ursache des Konflikts?

Machtkampf zweier Generäle Box aufklappen Box zuklappen Im aktuellen sudanesischen Krieg kämpfen zwei Generäle um die Macht: General Abdel Fattah al-Burhan führt die sudanesische Regierung und die Armee des Landes an. Sein Gegenspieler ist Mohamed Hamdan Dagalo, auch bekannt als Hemedti. Er ist Anführer der paramilitärischen Truppe Rapid Support Forces (RSF).

Die beiden Generäle, die nach einer kurzen Phase der Ruhe die Macht an sich gerissen haben, waren sich uneinig über das weitere Vorgehen. Und statt wie versprochen Wahlen durchzuführen, begannen sie sich im April 2023 zu bekämpfen. Beide Seiten werden dabei von verschiedenen Ländern mit Waffen unterstützt. Es geht um viel im Sudan: Es gibt reiche Goldreserven, Erdöl, und nicht zuletzt geht es um die Kontrolle der strategisch wichtigen Transportroute über das Rote Meer.

Wer hätte die Möglichkeit, den Konflikt zu beenden?

Den Konflikt könnten die beiden Generäle beenden. Doch bis anhin sind sämtliche Gespräche gescheitert. Es sieht leider nicht so aus, dass die involvierten Länder wie Saudi-Arabien, der Iran, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate daran interessiert sind, auf die beiden Kriegsparteien Druck auszuüben. Sie wollen einen schwachen Sudan statt einer Regionalmacht – was der Sudan problemlos ebenfalls sein könnte.

Eindrücke aus dem Sudan im Krieg

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Nach dem Einschlag von Drohnen am Morgen des 6. Mai 2025 steigen Rauchsäulen über dem Hafen von Port Sudan auf. Bildquelle: SRF/Cristina Karrer. 1 / 5 Legende: Nach dem Einschlag von Drohnen am Morgen des 6. Mai 2025 steigen Rauchsäulen über dem Hafen von Port Sudan auf. SRF/Cristina Karrer

Bild 2 von 5. Noch vor einigen Tagen war alles ruhig am Hafen von Port Sudan. Bildquelle: SRF/Cristina Karrer. 2 / 5 Legende: Noch vor einigen Tagen war alles ruhig am Hafen von Port Sudan. SRF/Cristina Karrer

Bild 3 von 5. Wer konnte, suchte etwas Entspannung und Ablenkung von dem seit zwei Jahren tobenden Krieg am Meer. Bildquelle: SRF/Cristina Karrer. 3 / 5 Legende: Wer konnte, suchte etwas Entspannung und Ablenkung von dem seit zwei Jahren tobenden Krieg am Meer. SRF/Cristina Karrer

Bild 4 von 5. Der Machtkampf der beiden Generäle hat in den vergangenen zwei Jahren Millionen Menschen in die Flucht getrieben: wie diese Frau mit ihrem Kind, die aus Khartum nach Port Sudan geflüchtet ist. Bildquelle: SRF/Cristina Karrer. 4 / 5 Legende: Der Machtkampf der beiden Generäle hat in den vergangenen zwei Jahren Millionen Menschen in die Flucht getrieben: wie diese Frau mit ihrem Kind, die aus Khartum nach Port Sudan geflüchtet ist. SRF/Cristina Karrer

Bild 5 von 5. Die UNO geht davon aus, dass die Hälfte aller Menschen im Sudan auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Viele müssen hungern. Bildquelle: SRF/Cristina Karrer. 5 / 5 Legende: Die UNO geht davon aus, dass die Hälfte aller Menschen im Sudan auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Viele müssen hungern. SRF/Cristina Karrer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Warum hungern so viele Menschen im Sudan?

Die Rebellen brennen die Felder ab, bombardieren die Häuser der Menschen. Deshalb mussten diese von einem Tag auf den anderen fliehen. Es gibt rund zwölf Millionen Binnenflüchtlinge im Sudan. Dazu kommt, dass es sehr schwierig ist, die Hilfe zur Bevölkerung zu bringen. Die Strassen sind schlecht, die Korruption riesig. Man muss die Soldaten an den zahlreichen Strassensperren bestechen. Und das alles findet statt in einem riesigen Land.