Hama wird zum neuen Zentrum des Bürgerkriegs in Syrien. Rebellen drängen vor, die Regierung schlägt zurück.

Bürgerkrieg in Syrien

Die syrische Stadt Hama gerät zunehmend in den Fokus der Kämpfe zwischen Rebellen und syrischen Regierungstruppen. Heute haben die Rebellen behauptet, sie hätten begonnen, in die Stadt einzudringen. Die syrische Armee wies dies jedoch zurück und betonte, dass ihre Verteidigungslinien rund um Hama intakt seien. Die Offensive der Aufständischen wird von mehreren Gruppierungen getragen, darunter Hayat Tahrir al-Sham (HTS), eine frühere Al-Kaida-Ablegergruppe.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Box aufklappen Box zuklappen Die stärkste Rebellenfraktion ist die militante sunnitische islamistische Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die ehemalige Al Kaida Schwesterorganisation in Syrien. Ihr Anführer Abu Mohammed al-Golani hat sich zum Schutz der religiösen Minderheiten in Syrien verpflichtet, aber viele haben weiterhin Angst vor den Aufständischen. Am Mittwoch besuchte Golani die historische Zitadelle von Aleppo, ein symbolischer Moment für die Rebellen, die im Jahr 2016 nach monatelanger Belagerung und heftigen Kämpfen aus der Stadt vertrieben wurden. Aleppo war vor dem Krieg die grösste Stadt Syriens. Die HTS und die anderen Rebellengruppen versuchen, ihre Herrschaft in Aleppo zu festigen, indem sie die Stadt unter die Verwaltung der sogenannten «Heilsregierung» stellen, die sie in ihrer Enklave im Nordwesten etabliert haben.

Die Aufständischen hatten zuletzt Aleppo eingenommen und stossen nun von ihrem nordwestlichen Gebiet weiter nach Süden vor.

Hama, das bisher als strategische Bastion der Regierung galt, liegt etwa auf halber Strecke zwischen Aleppo und Damaskus. Sollte die Stadt fallen, könnten die Rebellen weiter Richtung Homs vorrücken – ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in Syrien.

Neue Eskalation des Bürgerkriegs

Hama war bereits 1982 Schauplatz eines blutigen Aufstands, den das Assad-Regime brutal niederschlug. Heute zeigt sich die Stadt in einem ähnlichen Ausnahmezustand: Internet und Kommunikation wurden gekappt, und die Strassen sind leergefegt. Besonders bedeutend ist Hama auch wegen seiner Nähe zu den religiösen Minderheiten in den Städten Muhrada und Salamiya. Deren Stabilität könnte durch die Offensive ins Wanken geraten.

Legende: Sollten die Rebellen in der zentralsyrischen Stadt Hama erfolgreich sein, könnten sie weiter nach Süden in Richtung Homs vorrücken. Keystone / Mohammed Al Rifai

Die Offensive markiert eine Rückkehr zu intensiven Kämpfen, nachdem die Fronten in Syrien jahrelang erstarrt waren. Unterstützt von russischen Luftangriffen und iranischen Bodentruppen versucht die Regierung, die Rebellen zurückzudrängen. Doch Russland ist durch den Krieg in der Ukraine stark belastet, und der Einfluss der Iran-treuen Hisbollah schwindet aufgrund eigener Verluste im Libanon.

Ein Stellvertreter-Konflikt

Die jüngste Eskalation in Syrien erfolgt vor dem Hintergrund einer ohnehin angespannten Lage in der Region, geprägt durch Konflikte in Gaza und im Libanon. Internationale Akteure wie die Türkei und Russland verfolgen dabei unterschiedliche Agenden: Während Ankara Teile der Rebellen unterstützt, intensiviert Moskau seine Luftangriffe.