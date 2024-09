Legende: Ein AfD-Anhänger bei einer Wahlveranstaltung am 29. August 2024. Keystone/EPA/FILIP SINGER

Die AfD liegt in Umfragen bei rund 30 Prozent – in Thüringen an der Spitze, in Sachsen knapp hinter der CDU, die mit Michael Kretschmer den Regierungschef stellt. Auf hohe Zustimmung stösst auch das ganz junge Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das in Teilen rechts-, in Teilen linkspopulistisch ist. Der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, schafft die Wiederwahl kaum. Er ist zwar beliebt, nicht aber seine Partei, Die Linke. Sollte die AfD über 33 Prozent erhalten, könnte sie auch in der Opposition wichtige politische Geschäfte blockieren.