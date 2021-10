CSU-Chef Markus Söder sagte seine Teilnahme am Deutschlandtag der Jungen Union in Münster kurzfristig ab. Viele Delegierte kritisierten dies in ihren Redebeiträgen – sie hatten das Aufeinandertreffen von Laschet und Söder mit Spannung erwartet.

Söder war einst im internen Ringen um die Kanzlerkandidatur unterlegen gewesen und hatte immer wieder gegen Laschet gestichelt. In der «Welt am Sonntag» warb er nun für ein neues Miteinander der beiden Schwesterparteien CDU und CSU. «In Stil und Inhalt sollten wir wieder enger zusammenrücken, anstatt öffentlich übereinander zu reden», meinte Söder. «Die CSU wird daher keine öffentlichen Ratschläge erteilen, sondern – wenn es gewünscht ist – mithelfen, die Union zu stabilisieren.»