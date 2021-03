Ungefähr zwei Millionen Burmesinnen und Burmesen leben in Thailand: Migrantinnen und Migranten und Flüchtlinge. Die genau Zahl kennt niemand, denn ein Grossteil lebt illegal im Land. Sie flohen vor Bürgerkrieg oder Armut. Viele haben sich in und um die Grenzstadt Mae Sot niedergelassen, wo sie in Flüchtlingslagern leben oder sich mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser halten.

Auch die burmesische Ärztin Cynthia Maung floh 1988 nach Thailand. Sie gehört der ethnischen Minderheit der Karen an und war Teil der pro-Demokratie-Bewegung, die sich gegen die Generäle auflehnten. Anfangs versorgte die Ärztin Flüchtlinge in Mae Sot in einem halb zerfallenen Gebäude. Heute ist ihre Klinik die wichtigste Anlaufstelle für die Burmesinnen und Burmesen auf beiden Seite der Grenze.