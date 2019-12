Die verheerenden Buschbrände in Australien bedrohen nun die zweitgrösste Stadt des Landes. Rund 100'000 Bewohner von fünf Vororten von Melbourne sollen sich in Sicherheit bringen.

In der auch bei Touristen beliebten Region East Gippsland östlich von Melbourne bedrohen die Flammen die einzige grosse Ausfallstrasse.

Derweil soll in Sydney ungeachtet einer Petition das traditionelle Silvester-Feuerwerk auch in diesem Jahr stattfinden.

Die Buschfeuer wüten seit September in fünf Bundesstaaten Australiens.

Immer neue Buschbrände lassen die Feuerwehr in Australien nicht zur Ruhe kommen. Jetzt müssen Zehntausende Menschen im Bundesstaat Victoria fliehen.

Es ist zu spät, um zu gehen.

Touristen und Bewohner, die den Evakuierungsaufrufen bisher nicht Folge geleistet hätten, drohten von den Flammen eingeschlossen zu werden, warnte der Katastrophenschutz: Es sei «zu spät, um zu gehen», sagte Katastrophenschutzchef Adrew Crisp. Die Flammen bedrohten die einzige grosse Strasse raus aus dem Gebiet.

20 Meter hohe Flammen

Es sei auch nicht möglich, allen Besuchern in dem Gebiet zu helfen. Einige der Brände waren so heftig, dass hunderte Feuerwehrleute abgezogen wurden. Es sei für sie zu gefährlich, in dem Buschland zu bleiben, sagte der Einsatzleiter.

Die Feuerwehrleute kämpften gegen 20 Meter hohe Flammen, sagte Crisp weiter. Rauchsäulen erreichten eine Höhe von bis zu 14 Kilometern.

Im Bundesstaat New South Wales starb ein Feuerwehrmann, als ein Löschfahrzeug von einem starken Windstoss umgeworfen wurde. Insgesamt stieg die Zahl der Brandopfer seit September damit auf elf.

Nächste Hitzewelle kommt

Entspannung ist auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht. In der Region von Victoria herrschten zuletzt Temperaturen von über 40 Grad. Meteorologen zufolge sollte sich am Montagabend der Wind drehen und die Feuer weiter anfachen. Für Freitag werden westlich von Sydney Temperaturen von bis zu 44 Grad erwartet, in einigen Städten im Inneren des Landes sollen die Temperaturen gar auf 45 Grad klettern.

Feuerwerk in Sydney findet statt

Ungeachtet der seit Wochen wütenden Buschbrände will Australiens Millionen-Metropole Sydney den Jahreswechsel auch in diesem Jahr mit dem traditionellen Riesen-Feuerwerk feiern.

Die Stadtverwaltung der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales habe sich über eine Petition mit 260’000 Unterschriften hinweggesetzt, die sich gegen das Spektakel ausspreche. Durch die Petition hätten die Finanzmittel für das Feuerwerk stattdessen zur Bekämpfung der Brände eingesetzt werden sollen.

Auch die Feuerwehr in Australien hat keine Einwände gegen das Feuerwerk im Hafen von Sydney. Die geplante Show könne trotz der andauernden Buschfeuer stattfinden, teilt die Feuerwehr auf Twitter mit. Die Brandschützer prüften auch weitere Ausnahmen von dem Feuerverbot in der Region, heisst es weiter.

Brände in fünf Bundesstaaten

Die Buschbrände in Australien wüten bereits seit September. Fünf Bundesstatten sind betroffen, New South Wales im Südosten des Landes besonders schwer. Allein hier ist mittlerweile eine Fläche der Grösse Belgiens abgebrannt. Fast 1000 Häuser wurden zerstört.