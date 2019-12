Australiens Premierminister Scott Morrison hat seine Ferien abgebrochen und sich in aller Öffentlichkeit entschuldigt.

Er bedaure zutiefst, die Australierinnen und Australier verletzt zu haben. Er hätte angesichts der verheerenden Waldbrände nicht mit seiner Familie nach Hawaii verreisen dürfen.

Während Morrisons Urlaub sind zwei Feuerwehrleute gestorben.

Er werde nun so schnell wie möglich nach Sydney zurückreisen. Seine Frau und seine beiden Töchter würden auf Hawaii bleiben. Morrison war in der Öffentlichkeit wegen der Reise stark in die Kritik geraten.

60 Meter hohe Feuerfronten

Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Bei ihrem Einsatz in Buxton rund hundert Kilometer südwestlich der Metropole Sydney war ihr Fahrzeug am Donnerstag gegen einen Baum gefahren. Wie die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales mitteilte, wurden drei weitere Feuerwehrleute bei dem Unfall verletzt.

Legende: Steht in der Kritik wegen seiner Familienferien: Scott Morrison. Reuters

Die Feuerwehrleute waren auf dem Weg zu einem Brand, der rund 90 Kilometer südwestlich der Metropole Sydney ausser Kontrolle geraten war. Dort kämpften Einsatzkräfte gegen 60 Meter hohe Feuerfronten, wie es weiter hiess. Der Sauerstoff in der Luft sei knapp geworden. Dazu seien Böen mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde gekommen.

Legende: Ein verlassenes Haus in Buxton, New South Wales, brennt lichterloh. Keystone

Nur die Hälfte aller Feuer unter Kontrolle

Die Behörden hatten wegen der Brände am Donnerstag einen siebentägigen Ausnahmezustand in New South Wales ausgerufen. In dem Bundesstaat wüten seit Wochen rund hundert Buschbrände, von denen bislang nur etwa die Hälfte unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zugleich herrscht eine Rekordhitze. Grosse Landstriche sowie die Millionenmetropole Sydney leiden weiter unter giftigen Rauchschwaden.

Auch andere Teile Australiens werden von weitflächigen Bränden heimgesucht. Mit den jetzigen Opfern in der Feuerwehr kamen bislang landesweit mindestens acht Menschen als Folge der Feuer ums Leben. Mehr als 800 Häuser wurden zerstört und eine Gesamtfläche von mindestens drei Millionen Hektar niedergebrannt. Das entspricht in etwa zwei Dritteln der Fläche der Schweiz.

Legende: Blumen für einen toten Feuerwehrmann in Horsley Park, im Bundesstaat New South Wales. Keystone

Bis 46 Grad in Sydney

In den vergangenen Tagen war in Australien ein Temperaturrekord auf den nächsten gefolgt: Nachdem am Dienstag auf dem fünften Kontinent ein landesweiter Temperaturrekord von 40.9 Grad erreicht worden war, wurde dieser bereits am Mittwoch mit einem neuen Rekord von 41.9 Grad überschritten. Bisher hatte der landesweite Rekord bei 40.3 Grad im Januar 2013 gelegen.

In der Region Sydney sollen die Temperaturen ab Samstag auf 46 Grad steigen. Nördlich der grössten Stadt Australiens wütet weiter ein besonders grosses Feuer. Seine Rauchschwaden hüllen die Metropole von mehr als fünf Millionen Einwohnern seit Wochen ein.

Legende: Das Opernhaus von Sydney (linke Bildhälfte) ist aktuell in dicke Rauchschwaden gehüllt. Reuters