Ronald Pizzoferrato wurde 1988 in Caracas geboren. Er hat sich der Dokumentation von Konflikten in seinem Heimatland Venezuela gewidmet und konzentriert sich auf humanitäre Krisen und soziale Fragen auf globaler Ebene. Seit 2013 lebt er in Bern, reist aber immer wieder in seine Heimat, um Fotoworkshops für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Stadtteilen in Caracas zu geben. Zurzeit befindet er sich in der venezolanischen Hauptstadt, wo er an einer Dokumentation über das Leben in der gefährlichsten Stadt der Welt arbeitet.