Tibor Nagy (*1949) war als stellvertretender Staatssekretär der USA oberster Diplomat für Afrika in der Trump-Regierung. Nagy ist in Ungarn geboren und floh mit seiner Familie noch als Kind in die USA. Seit den 1980er-Jahren ist er im diplomatischen Dienst, vor allem in Afrika – er diente als Botschafter in Guinea und Äthiopien. Seit Januar 2021 arbeitet er als selbständiger Berater und Universitätsdozent.