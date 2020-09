Das US-Handelsministerium schob einen Download-Stopp für die App um eine Woche auf. Laut Präsident Trump soll das globale Geschäft von Tiktok in den USA angesiedelt werden.

Tiktok und dessen chinesischer Eigentümer Bytedance bestätigten, dass mit Software-Konzern Oracle und Supermarkt-Betreiber Walmart eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei.

Die Kooperation braucht laut Bytedance auch eine Zustimmung Chinas.

Im August hatte Trump noch damit gedroht, die App zu verbieten. Er bezeichnete sie als Sicherheitsrisiko.

Trump sprach vor Journalistinnen und Journalisten im Weissen Haus von einem «grossen Geschäft für Amerika». Der Deal werde es Tiktok ermöglichen, weiterhin in den USA zu operieren. Es werde eine ganz neue Firma sein. Sie werde nichts mit China zu tun haben, betonte Trump. Die Sicherheit werde 100 Prozent betragen.

Das neue Unternehmen soll laut dem US-Präsidenten im Bundesstaat Texas angesiedelt sein und rund 25'000 Mitarbeitende beschäftigen. In den USA hat Tiktok rund 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Auf der App können eigene kurze Clips hochgeladen oder Videos von anderen angesehen werden.

Das US-Handelministerium gab bekannt, dass das Inkrafttreten des geplanten Downloadverbot vorerst um eine Woche bis zum 27. September verschoben werde.

Zuvor hatte es geheissen, dass die App Tiktok des chinesischen Eigentümers Bytedance ab Montag in den USA nicht mehr heruntergeladen werden könne. Ab dem 12. November hätte sie dann nicht mehr funktionieren sollen. US-Beamte hatten ihre Besorgnis über das Potential Chinas, auf die Nutzerdaten der App zuzugreifen, zum Ausdruck gebracht.

Deal noch nicht in trockenen Tüchern

Geplant ist laut Tiktok eine Vereinbarung, die Oracle als Technologiepartner in den USA und Walmart als Geschäftspartner vorsieht. Oracle und Walmart sollen zusammen einen Anteil von bis zu 20 Prozent an Tiktok Global vor einem Börsengang übernehmen.

Der US-Softwarekonzern Oracle wird nach eigenen Angaben die Cloud-Dienste für die neu gestaltete Kurzvideo-Plattform in den USA bereitstellen.

Tiktok-Eigentümer Bytedance teilte mit, dass es so bald als möglich zur Kooperationsvereinbarung mit Oracle und Walmart kommen solle. Es brauche dazu auch die Zustimmung durch die Regierung Chinas.

Die chinesische Regierung hatte einen direkten Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok an den Software-Konzern Microsoft zuvor torpediert.

Der ebenfalls chinesischen Messaging-App WeChat will die US-Regierung wegen ähnlicher Kritikpunkte sofort den Stecker in den USA ziehen: Sie soll am Montag sowohl aus den App Stores verschwinden als auch ihre meisten Funktionen verlieren. WeChat will das vor einem Gericht in Kalifornien verhindern.