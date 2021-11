COP26-Gipfel in Schottland

Über 80 Staaten haben sich an der Weltklimakonferenz einer Initiative der EU und der USA angeschlossen, um den Ausstoss von klimaschädlichem Methan zu reduzieren.

Die im September ins Leben gerufene Initiative will Methan-Emissionen bis ins Jahr 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber 2020 senken.

Methan ist das zweitschädlichste Treibhausgas und verantwortlich für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung.

«Den Ausstoss von Methan zu reduzieren, ist eines der effizientesten Dinge, die wir tun können», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am UNO-Weltklimagipfel im schottischen Glasgow. Sie stellte den Pakt gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden vor.

Der Ausstoss von Methan in die Atmosphäre habe einen erheblichen Beitrag zur Erderwärmung. «Das ist die am tiefsten hängende Frucht», die man schnell und effektiv reduzieren müsse, so Ursula von der Leyen.

Grosse Methan-Emittenten fehlen

Wenn die Initiative erfolgreich umgesetzt wird, liesse sich die Klimaerwärmung bis in Jahr 2050 der EU-Kommission zufolge um rund 0.2 Grad reduzieren. Mit dabei sind neben Deutschland unter anderem auch Frankreich, Kanada, Israel und Japan. Mit Russland, China und Indien fehlen jedoch drei der weltgrössten Methan-Emittenten.

US-Präsident Joe Biden sprach von einem «wegweisenden Engagement». Er sagte in Glasgow, das 30-Prozent-Ziel könne wahrscheinlich sogar übertroffen werden. Biden präsentierte zugleich einen nationalen Aktionsplan zur Reduzierung des Methan-Ausstosses in den USA. Damit soll unter anderem der Methan-Ausstoss von Öl- und Gasbohrlöchern, von Pipelines und von Mülldeponien deutlich reduziert werden.