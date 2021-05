Australische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die aus Indien einreisen, müssen Medienberichten zufolge mit Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren oder hohen Geldstrafen von bis zu 66'000 australischen Dollar rechnen.

Derzeit warten etwa 9000 Australierinnen und Australier in Indien auf ihre Heimreise.

Auch die USA schränken die Einreise aus Indien ein.

Lage in Indien prekär

Seit Tagen bricht Indien immer wieder eigene, bittere Rekorde: Laut Ministerium gab es am Samstag insgesamt 401'993 Corona-Neuinfektionen. Damit erreichte das Land den neunten Tag in Folge einen Höchstwert. Seit Beginn der Pandemie steckten sich dort mehr als 19 Millionen Menschen an. Mit fast 212'000 Toten liegt Indien damit hinter den USA, Brasilien und Mexiko auf dem vierten Platz weltweit.

Krankenhäuser und Krematorien sind überfüllt. In dem südasiatischen Land mit seinen über 1.3 Milliarden Einwohnern mangelt es an medizinischem Sauerstoff, Medikamenten und Impfdosen – und das, obwohl Indien zu den grössten Impfstoffproduzenten der Welt gehört.

Auch die USA ergreifen Einreisesperren

Nicht nur Australien stoppt Reisende aus Indien. In den USA tritt die Massnahme am Dienstag in Kraft, wie aus einer Verfügung von US-Präsident Joe Biden hervorgeht. Nicht mehr einreisen dürfen dann Ausländerinnen und Ausländer, die in den vorangegangen 14 Tagen in Indien waren. Ausgenommen sind US-Bürger, Diplomaten, Ausländer mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in den USA sowie bestimmte andere Personengruppen.