Bei tausenden Strassenpartys haben Briten und Britinnen mit Familie und Freunden am Sonntag die Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla gefeiert.

Premierminister Rishi Sunak lud zu einer Tafel in der Downing Street ein, bei der sich sogar die First Lady der USA, Jill Biden, blicken liess.

Am Abend wird zudem ein grosses Konzert auf Schloss Windsor stattfinden. Beim «Coronation Concert» soll auch das Königspaar dabei sein.

Legende: Premier Rishi Sunak lädt zum «Big Lunch» mit Kuchen und Kaffee oder Tee in der Downing Street. Keystone / AP Photo, Frank Augstein

Das Königspaar persönlich wünschte allen viel Spass beim «Coronation Big Lunch». «Egal, ob das euer erster «Big Lunch» ist oder er jedes Jahr im Kalender steht, wir senden unsere besten Wünsche an alle, die dabei sind», schrieben Charles und Camilla in einer Grussbotschaft auf dem Instagram-Kanal des Königshauses. «Wir hoffen, dass es für alle ein tolles Ereignis sein wird.»

Beim «Big Lunch» treffen sich Menschen zum gemeinsamen Bankett auf der Strasse. Die Strassenfeste werden seit 2009 gefeiert und sollen die Kontakte zwischen Nachbarn fördern sowie Einsamkeit bekämpfen. Dabei wird auch für wohltätige Zwecke gesammelt.

Feiern mit allem, was dazu gehört

Für die Krönungsfeste wurde sogar extra ein eigenes Rezept kreiert und rechtzeitig vom Palast veröffentlicht: die «Coronation Quiche» mit Spinat, Bohnen und Estragon. Auf einer offiziellen Website lässt sich durchsuchen, wo Strassenfeste angemeldet sind.

Mancherorts schauten auch Royals vorbei

Organisiert von den Gemeinschaften trafen sich viele im ganzen Land an langen, bunt dekorierten Tafeln zum gemeinsamen Mittagessen und Anstossen – auch einige Royals schauten vorbei. So zeigte sich Charles' Schwester Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann Timothy Laurence (68) bei einer Feier in Swindon.

Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate überraschten in der Nähe ihres Wohnortes in Windsor am Sonntagmittag vor dem grossen Krönungskonzert einige Hundert jubelnde Royal-Fans mit einem Besuch am Long Walk vor Schloss Windsor.

Legende: Und dann tauchten William und Kate auf – zur Freude der Royal-Fans. Keystone / EPA, MARTIN DIVISEK

Mit einem kurzen Videoclip in den sozialen Medien schürte William Spekulationen, dass er am Abend beim grossen Krönungskonzert eine Rede halten könnte. Auf den Aufnahmen zur Konzertvorbereitung ist der 41 Jahre alte Prinz vor einem Mikrofon zu sehen und es ist von einer Probe die Rede.

20'000 Menschen am Konzert erwartet

Zu dem Konzert auf Schloss Windsor werden 20'000 Menschen erwartet. Die Tickets wurden zu grossen Teilen verlost. Auch das Königspaar selbst will dabei sein. Bei dem von der BBC organisierten «Coronation Concert» sollten unter anderem Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli und Take That auftreten – abgerundet von einer Laser-Show und Leucht-Drohnen am Himmel.