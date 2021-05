In der EU gibt es eine vorläufige Einigung über ein digitales EU-Covid-Zertifikat, um das Reisen in Europa zu erleichtern. Das EU-Parlament muss dem Text noch zustimmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Nachweis im Überblick.

Wer bekommt das Zertifikat? Personen, die in einem EU-Land leben und nachweisen können, dass sie entweder vollständig geimpft sind oder die einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden alt ist. Auch wer sich früher angesteckt hat und nachweisen kann, dass er vollständig genesen ist, kann einen solchen Nachweis erhalten. Anerkannt werden jene vier Impfstoffe, die aktuell von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen sind: Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Johnson & Johnson. Die einzelnen Staaten dürfen aber für sich entscheiden, ob sie zusätzlich auch weitere Impfstoffe akzeptieren, also etwa Personen ohne Einschränkung einreisen lassen, die mit Impfstoffen aus Russland oder China geimpft wurden.

Welche Freiheiten garantiert der Nachweis? Wer in Besitz eines solchen Zertifikates ist, darf innerhalb der EU reisen, ohne Quarantäne und ohne zusätzliche Tests. Allerdings haben die Staaten das Recht, autonom über allfällige Massnahmen zu entscheiden, zum Beispiel über eine Quarantäne-Pflicht für Einreisende, sofern diese notwendig und verhältnismässig ist. Solche Entscheide müssten den anderen Staaten 48 Stunden vorher mitgeteilt werden. Das soll nur in Ausnahmefällen geschehen, sollte sich die Gesundheitslage in einem Land stark verschlechtern.

Ist das Zertifikat digital? Ja, das Zertifikat soll mit einem QR-Code ausgestattet sein und somit auch in digitaler Form verfügbar sein. Es soll aber auch in Papierform ausgedruckt verwendet werden können.

Welche Auswirkungen hat das EU-Zertifikat auf die Schweiz? Das Bundesamt für Technologie und Informatik ist dran, ein Zertifikat zu entwickeln, das ab dem 7. Juni schrittweise ausgestellt werden soll. Das Zertifikat wird kompatibel sein mit jenem der EU. Die Ankündigung, dass die EU ihr Zertifikat am 1. Juli einsetzen wird, ändert an diesen Plänen vorerst nichts.

Wie wichtig ist das Zertifikat für den Tourismus in der Schweiz? Für die Schweizer Reisebranche ist das Schweizer Zertifikat relevant, denn dadurch werden Reisen ins Ausland einfacher. Der Schweizer Tourismus hofft aber auch auf Gäste aus dem Ausland. In einer Umfrage vom Freitag, 21. Mai, des Branchenverbands rechnet immerhin die Hälfte der befragten Tourismusbetriebe wieder mit mehr Gästen aus Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und Frankreich. Der Buchungsstand liegt aktuell um knapp 15 Prozent über Vorjahr.