«Es ist in der Tat ruhiger geworden, aber das war nicht sofort der Fall», meint Korrespondentin Rodothea Seralidou. Als die Migranten am Mittwoch mitbekommen hätten, dass auch die Türkei die Grenze schliesst, hätten viele von ihnen noch einen letzten Versuch gestartet, den Grenzzaun aufzuschneiden. «Aber solche Versuche geschehen im Moment in einem viel kleineren Rahmen als noch vor wenigen Tagen», so Seralidou. Die Türkei lasse inzwischen keine weiteren Flüchtlinge mehr an die Grenze. Die Situation sei deshalb viel entspannter als noch vor wenigen Tagen.