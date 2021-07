Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei einem Besuch im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz tief betroffen gezeigt und rasche Hilfe versprochen.

Nach den verheerenden Unwettern im Westen Deutschlands hat sich die Opferzahl in den Katastrophengebieten auf mehr als 150 erhöht.

Während sich die Lage im Westen des Landes beruhigt hat, haben starke Regenfälle in Bayern und Sachsen zu neuen Überflutungen geführt.

Während sich die Fluten aus vielen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zurückgezogen haben, sorgten in der Nacht starke Regenfälle und Gewitter, insbesondere im Osten von Bayern und Sachsen, für neue Überflutungen.

Bild 1 / 8 Legende: Aus Schuld (Rheinland-Pfalz) waren am Donnerstagmorgen die ersten massiven Schäden und Todesopfer gemeldet worden. Reuters Bild 2 / 8 Legende: In Erftstadt – wenige Kilometer südwestlich von Köln – haben die Fluten massive Schäden angerichtet. Reuters Bild 3 / 8 Legende: In Erftstadt wurden Autos wie Spielzeug von den Wassermassen fortgerissen. Keystone Bild 4 / 8 Legende: In Hagen (Nordrhein Westfalen) hilft die Armee mit schwerem Gerät beim Aufräumen. Keystone Bild 5 / 8 Legende: In Trier (Rheinland Pfalz) steht das Quartier Quint unter Wasser. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Bischofswiesen in Bayern: Wasser fliesst über einen Platz vor einem Haus. Keystone Bild 7 / 8 Legende: Am Bahnhof in Bischofswiesen überflutet Wasser die Gleise. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Eine überflutete Strasse in Oberlungwitz in Sachsen. Keystone

Lage in Bayern «dramatisch»

Im Berchtesgadener Land in Oberbayern wurde nach heftigem Regen der Katastrophenfall ausgerufen. Laut der Polizei forderte das Unwetter dort mindestens ein Todesopfer.

Die Lage sei dramatisch, sagte ein Behördenvertreter. Bilder zeigten Strassen, die sich in reissende Bäche verwandelten. Menschen wateten knietief im Wasser. Häuser hätten evakuiert werden müssen, weil sie vom Einsturz bedroht seien, teilten die Behörden mit. Menschenleben seien in Gefahr gewesen. Und die Lage bleibt kritisch, denn die nächste Regenfront ist bereits angekündigt.

Sachsen ebenfalls betroffen

Auch in der bayrischen Stadt Passau steigen die Wasserstände der Flüsse weiter an. Die Donau trat an einigen Stellen über die Ufer. Zu Überflutungen kam es ebenfalls in der Sächsischen Schweiz im Bundesland Sachsen. «Die Situation ist angespannt, aber beherrschbar», erklärte dort das Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden.

Unwetter auch in Österreich Box aufklappen Box zuklappen Das Tiefdruckgebiet Bernd ist auch im Westen von Österreich angekommen und brachte viel Regen und Hochwasser. Wassermassen hatten am Samstagabend Teile der Altstadt von Hallein nahe Salzburg überflutet. Ein Bach hatte sich zu einem reissenden Strom entwickelt. Auch in Kufstein in Tirol standen am Sonntag Teile der Stadt unter Wasser.





Merkel besucht Hochwasseropfer

Am Sonntag traf Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rheinland-Pfalz ein. Sie kündigte schnelle Hilfe an. «Wir stehen an Ihrer Seite, Bund und Land», sagte sie in Adenau im Kreis Ahrweiler. Bund und Land würden Hand in Hand arbeiten, «um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend».

Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist.

Sie sei gekommen, um sich ein reales Bild von der surrealen, «gespenstischen Situation» vor Ort zu verschaffen, sagte Merkel. «Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist.»

Am kommenden Mittwoch werde die Bundesregierung ein Programm verabschieden für schnelle Hilfen, mittelfristige Aufgaben und zur Wiederherstellung der Infrastruktur, versicherte Merkel. Es gehe darum, schnell zu handeln, aber mit langem Atem.

Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht den vom Hochwasser besonders getroffenen Ort Schuld. Keystone

Zuvor hatte bereits Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Soforthilfen in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt. «Es braucht einen nationalen Kraftakt», sagte er der «Bild am Sonntag». Am Mittwoch wolle der Vizekanzler im Kabinett zwei Dinge auf den Tisch legen: «Erstens eine Soforthilfe, bei der letzten Flut waren dafür deutlich mehr als 300 Millionen Euro nötig. Da wird jetzt sicher wieder so viel gebraucht», erläuterte Scholz.

«Zweitens müssen wir die Grundlage für ein Aufbauprogramm schaffen, damit die zerstörten Häuser, Strassen und Brücken zügig repariert werden. Wie wir von der vorherigen Katastrophe wissen, geht es um Milliarden Euro.»

Suche nach Vermissten läuft im Westen weiter

Derweil wird nach den Fluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Trümmern weiter nach Todesopfern und Verletzten gesucht. Das Strom- und Telefonnetz ist auch am Sonntag in vielen Orten noch ausgefallen. Frei liegende Stromleitungen gefährdeten die Menschen, warnt die Polizei. Eine Vielzahl von Strassen sei nicht befahrbar. Die Bundeswehr hilft mit Panzern beim Aufräumen. Noch scheint eine Rückkehr zur Normalität in weiter Ferne zu liegen.