Es sei eine Pandemie der Ungeimpften, sagte Präsident Joe Biden in Washington. Wer sich bisher nicht gegen Corona geimpft habe, stelle ein Problem dar. Rund vier Millionen Bundesbeamte müssen nun ein Impfbescheinigung vorweisen oder sich regelmässig testen lassen.

Zuvor hatte das Justizdepartement grünes Licht gegeben: US-Arbeitgeberinnen und -Arbeitgeber dürften im Prinzip die Impfpflicht einführen. Einige Bundesstaaten und Grossunternehmen wie Google, Facebook und Morgan Stanley leisteten bereits Folge.

Zudem hat die Seuchenbehörde CDC auch Geimpfte dazu aufgerufen, an Infektionshotspots wieder Schutzmasken zu tragen. Die kalifornische Metropole Los Angeles und die US-Hauptstadt Washington haben zudem in Innenräumen die Maskenpflicht wieder eingeführt.