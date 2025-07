Wählen mit 16: Britische Regierung will Junge an die Urne bringen

Die britische Regierung will das Wahlalter auf 16 Jahre senken.

Dies ist laut Labour-Partei Teil einer umfassenden Überarbeitung des demokratischen Systems.

Auf das Vorhaben muss nun noch das Parlament eingehen.

«Wir ergreifen Massnahmen, um sicherzustellen, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich in die britische Demokratie einzubringen», erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Angela Rayner. Mit den Plänen, die noch vom Parlament gebilligt werden müssen, würde das Wahlrecht an das von Schottland und Wales angeglichen. Dort nehmen jüngere Wähler bereits an den Wahlen der Regionalparlamente teil.

Legende: Laut BBC wären mit der geplanten Änderung rund 1.5 Millionen 16- und 17-Jährige bei den nächsten Parlamentswahlen wahlberechtigt. (Bild: Wahlhelferinnen an der nationalen Wahl 2025) REUTERS/Claudia Greco

Die regierende Labour-Partei, deren Beliebtheit seit ihrem Erdrutschsieg 2024 stark gesunken ist, hatte die Senkung des Wahlalters im Wahlkampf versprochen. Die Wahlbeteiligung war bei der damaligen Parlamentswahl mit 59.7 Prozent die niedrigste seit 2001.

Digitaler und «besser geschützt» Box aufklappen Box zuklappen Die Reformpläne sehen zudem weitere Änderungen vor. So sollen künftig auch in Grossbritannien ausgestellte Bankkarten und digitale Ausweisformate als Identitätsnachweis bei der Stimmabgabe akzeptiert werden. Um ausländische Einmischung zu bekämpfen, sollen zudem die Regeln für politische Spenden verschärft werden. Dazu gehören Überprüfungen von Beiträgen über 500 Pfund (rund 540 Franken) von nicht eingetragenen Vereinigungen und das Schliessen von Schlupflöchern für Briefkastenfirmen.

Einem Bericht des Unterhauses zufolge zeigen Studien aus Ländern, die das Wahlalter bereits gesenkt haben, dass dies keine Auswirkungen auf die Wahlergebnisse hat. Die Beteiligung sei allerdings bei den 16-Jährigen höher als unter denjenigen, die mit 18 erstmals wahlberechtigt sind.

Das Vereinigte Königreich wird sich mit der Senkung des Wahlalters in die kurze Liste der Länder einreihen, in denen grundsätzlich das Wahlalter 16 Jahre beträgt – neben Ländern wie Ecuador, Österreich und Brasilien.

