Nancy Pelosi will nicht noch einmal für den Kongress antreten

Die demokratische Politikerin Nancy Pelosi hat bekannt gegeben, dass sie im Januar 2027, nach Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit, in den Ruhestand treten werde.

Sie gilt als Symbolfigur der amerikanischen Politik der letzten vier Jahrzehnte und war die erste Frau an der Spitze des Repräsentantenhauses.

«Ich habe es wirklich geliebt, als Ihre Stimme im Kongress zu dienen», erklärte die 85-Jährige in einem Video, das sie den Einwohnerinnen und Einwohnern von San Francisco widmete, die sie seit 1987 im Repräsentantenhaus vertritt.

Pelosis Entscheidung dürfte innerhalb der demokratischen Partei ein Ringen um die Nachfolge im Wahlbezirk, der traditionell fest in demokratischer Hand ist, auslösen. Pelosi war über viele Jahre hinweg die Vorsitzende des Repräsentantenhauses.

Legende: Pelosi stand an vorderster Front im Kampf um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und insbesondere gegen den Republikaner Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit als Präsident von 2017 bis 2020 mit ihr im Streit lag. Keystone / GABRIELLE LURIE

Sie galt als wichtige Verbündete von Präsident Joe Biden, äusserte sich vor seinem kurzfristigen Rückzug aus den Präsidentschaftswahlen aber auch kritisch.

Pelosi sorgte zudem häufig mit ihrer scharfen Kritik an US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen – etwa im Februar 2020, als sie nach dessen Rede zur Lage der Nation im Kongress demonstrativ das Manuskript der Ansprache zerriss.