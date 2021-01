Bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften ist in der Hafenstadt Tripoli im Norden des Libanons ein Demonstrant ums Leben gekommen.

Es handle sich um einen 30-jährigen Mann, meldete die staatliche libanesischen Nachrichtenagentur (NNA).

Aus Krankenhauskreisen in der Stadt hiess es, mehr als 200 Menschen seien verletzt worden. Das Rote Kreuz meldete mehr als 100 Verletzte.

Den dritten Tag in Folge protestieren die Menschen in Tripoli gegen die schlechte Wirtschaftslage und die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie.

Demonstranten hätten Molotowcocktails und Steine geworfen, berichtet die NNA. Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt, um die Stürmung eines Regierungsgebäudes zu verhindern.

Schwere Finanzkrise und Covid-19

Das Land am Mittelmeer erlebt derzeit eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Ein Grossteil der Bevölkerung lebt in Armut. Die Corona-Pandemie und die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im August im vergangenen Jahr haben die Lage weiter verschärft.

SRF-Korrespondentin: «Regierung sorgt nicht für die Ärmsten» Textbox aufklappen Textbox zuklappen SRF-Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner über die Lage im Libanon: «Die Regierung hat einen Lockdown rund um die Uhr verhängt, aber sie sorgt nicht dafür, dass die Ärmsten zu Essen haben. Ein Jugendlicher hat mir gestern Abend am Telefon gesagt: ‹Wir sterben hier, daheim, vor den Spitälern, und sie lassen es zu!› Man muss wissen: auch Supermärkte sind in diesem Lockdown geschlossen – aber die Lieferung von Lebensmitteln nach Hause ist erlaubt. Nur gibt es diese Dienstleistung in Tripoli kaum, weil niemand Geld dafür hat. So sind es vor allem junge Leute aus den Armenvierteln, die protestieren. Und solche, die ab Herbst 2019 bereits an den landesweiten Massenprotesten gegen die korrupte Regierung teilgenommen haben. Es sind weniger Demonstranten als damals und jetzt vor allem Männer. Und das Problem ist: Unter diese Demonstranten mischen sich auch sehr gewaltbereite Personen. Ihnen wird sowohl von Demonstranten als auch von der Regierung vorgeworfen, sie versuchten die Proteste für ihre Zwecke zu eskalieren. »

Wegen hoher Infektionszahlen hatte die Regierung in Beirut bereits Mitte Januar einen weitreichenden Lockdown beschlossen. So gilt eine 24-stündige Ausgangssperre. Auch die Supermärkte sind geschlossen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner lag im Libanon zuletzt bei 367.