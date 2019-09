Was ist passiert? Joshua Wong, eines der Aushängeschilder der Hongkonger Protestbewegung, ist am Montagabend in Deutschland gelandet. Bevor der 22-Jährige nach Berlin reisen konnte, wurde er am Hongkonger Flughafen festgenommen, kam aber nach 24 Stunden wieder auf freien Fuss.

Wieso wurde Wong verhaftet? Dem Student wurde bei seiner Verhaftung am Sonntag vorgeworfen, gegen seine Kautionsauflagen verstossen zu haben. Bereits Ende August wurde Wong festgenommen, kam aber nach einigen Stunden auf Kaution wieder frei. Wong wird beschuldigt, andere zur Teilnahme an einer illegalen Versammlung in Hongkong animiert und selbst daran teilgenommen zu haben.

Was sagt Deutschland? Der deutsche Aussenminister Heiko Maas wertet die Freilassung des Aktivisten als gutes Zeichen. Maas betont auf Twitter, wie wichtig das Recht auf freie Meinungsäusserung sei. Während des Aufenthaltes in Deutschland kam es zu einem Gespräch zwischen Wong und dem deutschen Aussenimister.

Weshalb wird in Hongkong demonstriert? Ausschlaggebend für die Demonstrationen war ein umstrittenes Auslieferungsgesetz an China. Seit dem 9. Juni gehen darum vor allem junge Demonstranten regelmässig auf die Strasse. Die Gesetzesänderung wurde verworfen, doch die Protestbewegung nimmt nicht ab. Immer wieder kommt es zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Polizei. Die Aktivisten kritisierten wiederholt das Vorgehen der Polizisten.