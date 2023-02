Legende: Reuters/Ronen Zvulun

Die neue, sehr rechts stehende israelische Regierung wird im In- und Ausland scharf kritisiert. Etwa, weil sie die bisher sehr unabhängige Justiz Israels an die Leine nehmen will. Zehntausende protestieren im Land selber dagegen. Schlägt Israel den türkischen oder ungarischen Weg ein, in Richtung autoritäre Regierung?

Amir Weissbrod winkt ab. Es sei normal, dass eine neue Regierung mit neuen Ideen komme, betont er. Aber die aktuellen Demonstrationen zeigten, wie lebhaft in Israel gestritten werde. Die Demokratie stehe in Israel nicht nur auf dem Papier; sie stecke sozusagen in der DNA jeder einzelnen Bürgerin, jedes Bürgers.