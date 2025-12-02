RTL Deutschland baut im Zuge einer Neustrukturierung rund 600 Stellen ab.

Man stehe vor zwei grossen Herausforderungen – dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der schwierigen konjunkturellen Lage, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte die «Wirtschaftswoche» über einen grossen Stellenabbau bei dem zum Medienkonzern Bertelsmann gehörenden Unternehmen berichtet.

Die 600 betroffenen Stellen umfassen RTL Deutschland zufolge sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkräfte. Der Umbau solle sozialverträglich umgesetzt werden. «So sozialverträglich, wertschätzend und transparent, wie es in einer so schwierigen Situation möglich ist», ergänzte Schmitter. Gemeinsam mit den Betriebsräten sei ein spezielles Abfindungsprogramm entwickelt worden, um betroffene Beschäftigte zu unterstützen.

Legende: Die deutsche TV-Sender-Gruppe RTL streicht rund 600 Vollzeitstellen. Keystone/THOMAS BANNEYER

Hintergrund sind unter anderem die anhaltende Rezession und die schwachen TV-Werbemärkte. Seit 2019 sind RTL zufolge die linearen TV-Werbeumsätze in Deutschland um mehr als 20 Prozent gesunken. Gleichzeitig habe der Konzern massiv in den Ausbau des Streamingdienstes RTL+ investiert.