Deutsche Ukraine-Hilfe - Lindner: «Geben wir die Ukraine auf, fliehen Millionen Menschen»

In Deutschland werden die Stimmen lauter, die ein Ende der deutschen Hilfe an die Ukraine verlangen. In der SRF-Samstagsrundschau gibt Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner Gegensteuer. Lasse man die Ukraine fallen, so komme es zu einer grossen Fluchtwelle.