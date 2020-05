Das nun in Bezug auf die Auslands-Überwachung von den Karlsruher Richtern als verfassungswidrig beurteilte BND-Gesetz stammt von 2016 und wurde 2017 in Kraft gesetzt. Grund war das Bekanntwerden, dass nicht nur der amerikanische Geheimdienst NSA in Deutschland Internetkommunikation deutscher Staatsbürger erfasst, sondern dass der BND im Ausland ähnlich tätig ist. Das BND-Gesetz legte hierfür Befugnisse fest.