Den 9. Dezember 2017 darf man bei einem Porträt von Annalena Baerbock nicht unterschlagen. Robert Habeck sitzt an diesem Samstag im Advent mit seiner Familie und seinen Söhnen beim Kaffee, sie spielen das Spiel Siedler.

Am Montag will er seine Kandidatur für den Vorsitz der Grünen offiziell lancieren. Co-Vorsitzende sollte Anja Piehl vom linken Flügel werden – alles schön austariert nach Geschlechtern und Flügeln. Und offen gesagt: Wer die Frau an Habecks Seite an der Spitze der Grünen sein würde, interessierte damals kaum jemanden. Alle Augen ruhten auf Habeck.

Baerbock zu Habeck: «Ich kandidiere auch»

Doch plötzlich klingelt das Telefon, Baerbock ist am Apparat und sagt: «Du, ich habe mir überlegt, ich kandidiere auch. Morgen läuft es über die Nachrichtenagenturen.» Sechs Wochen später, am Parteitag der Grünen, legte sie noch eine Schippe drauf. «Bei allem Respekt – und du weisst das, Robert: Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen!» Sie wurde mit 60 Prozent der Stimmen gewählt und 2019 mit 97 Prozent in ihrem Amt bestätigt.

Legende: Annalena Baerbock und Robert Habeck, seit drei Jahren die Co-Vorsitzenden der Grünen. Keystone

Sie liebe es, nächtelang um Details und Anträge zu ringen, sagt Baerbock. Sie gilt als dossiersicher. Und anders als die anderen Kanzlerkandidaten sind die Grünen – und insbesondere sie – gegen die russische Pipeline Nord Stream 2.

Nicht nur wegen des Klimaschutzes, auch aus politischen Gründen. Und niemand in Deutschland sagt das so klar wie Baerbock, zum Beispiel in einer Bundestagsdebatte im Herbst 2020: «Sie bedauern die dramatischen Entwicklungen in Belarus, den Krieg in der Ukraine, die Bombardierung in Syrien von Spitälern und Schulen, Giftanschläge auf russische Oppositionelle. Aber zeitgleich konterkarieren Sie mit ihrer politischen Unterstützung dieser Pipeline jegliche Sanktionen und unterstützen den Kreml über den Gaskonzern Gazprom auch noch mit Milliardeneinnahmen!»

Trampolinsportlerin mit Hippie-Eltern

Baerbock ist 40 Jahre jung, Mutter von zwei kleinen Töchtern, stammt aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Ihr Elternhaus beschrieb sie als eine Art Hippie-Haushalt. Als Kind wurde sie oft zu Anti-Atomkraft- und Friedensdemonstrationen mitgenommen. Bis auf drei Jahre als Journalistin war sie immer in der Politik; als Aussen- und Sicherheitspolitik-Referentin für die grüne Bundestagsfraktion, als Büroleiterin einer Europaabgeordneten.

Wenn man etwas Neues schaffen will, dann muss man den Mut haben, den Absprung zu schaffen, sonst wird sich nichts verändern.

Sie hat einen Master in Völkerrecht von der London School of Economics. Dreimal wurde sie Dritte bei den Deutschen Meisterschaften im Trampolinspringen. Genau gleich habe sie sich auf dem politischen Trampolin an die Spitze katapultiert, sagte sie dem Magazin «Zeit». «Wenn man etwas Neues schaffen will, dann muss man den Mut haben, den Absprung zu schaffen, sonst wird sich nichts verändern und man lernt auch nichts dazu.»

Die einst kaum bekannte Frau an Roberts Seite hat sich konsequent aus dessen Schatten herausgearbeitet. Beide vertreten eine neue Generation der Grünen, was die einen bedauern und die andern begrüssen. Man bleibe bei den grossen Zielen, aber Politik sei nur die Kunst des Möglichen, sagt sie.

«Weil jede gute Politik damit beginnt, dass man Realitäten anerkennt, um sie zu verändern.» Das ist Teil des grünen Erfolgskonzepts: Ja zum Klimaschutz und nein, es soll nicht nur Verbote geben, sondern durch technische Mittel abgefedert werden, so lautet die Botschaft – auch die von Baerbock.