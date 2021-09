Der Ticker startet um 8:30 Uhr

21:08 Unions-Fraktion drängt auf «Jamaika» Die neue formierte CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich laut ihrem neuen Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt deutlich zu Sondierungen mit den Grünen und der FDP bekannt. «Im Zentrum der Diskussion stand, dass es eine Bereitschaft gibt, Verantwortung zu übernehmen», sagte Dobrindt. Man könne keine Hängepartie gebrauchen. Es gebe nur einen sehr schmalen Zeitrahmen für diese Sondierungsgespräche. «Wir müssen Gesprächsbereitschaft signalisieren», sagte Brinkhaus. Beide betonen, dass es aber keinen «Ausverkauf» eigener Positionen geben dürfe.

20:10 CDU/CSU-Fraktion wählt Brinkhaus zum Vorsitzenden Die neue CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Ralph Brinkhaus am Dienstag erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Die Abgeordneten folgen damit einem Kompromiss-Vorschlag der Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder, Brinkhaus für sechs Monaten zu wählen. Er erhält 164 Ja-Stimmen und damit 85 Prozent der Stimmen bei zwei Enthaltungen. Es traten keine Gegenkandidaten an. Legende: Ralph Brinkhaus (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Keystone

18:38 Laschet rührt die Werbetrommel für Jamaika-Koalition CDU-Chef Armin Laschet wirbt in der immer noch laufenden konstituierenden Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Sondierungen mit den Grünen und der FDP. «Die, die uns gewählt haben, sagen: Gebt das nicht so schnell auf mit Jamaika», soll er laut Teilnehmerangaben gesagt haben, wie die Agenturen DPA und Reuters übereinstimmend berichten. Es gebe starke Signale von der FDP in Richtung Union.

18:28 Spitzen von Grünen und FDP wollen sich am Mittwoch treffen Die Grünen wollen am Samstag in Berlin auf einem Kleinen Parteitag über den Ausgang der Bundestagswahl und die Regierungsbildung beraten. Der sogenannte Länderrat direkt nach einer Bundestagswahl ist bei den Grünen üblich. Nach der Bundestagswahl 2017 hatte der Kleine Parteitag den Auftrag zu Sondierungsgesprächen mit Union und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition beschlossen. Dieses Mal laufen Vorsondierungen bereits früher an: Schon morgen Mittwoch wollen sich die Spitzen von Grünen und FDP treffen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Die Grünen haben bereits eine Präferenz für eine Ampel-Koalition unter Führung der SPD erkennen lassen, während die FDP bisher stets auf ihre grösseren inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit der Union verwiesen hat. Legende: Haben ausgedient: Plakate von Christian Lindner (FDP) und Annalena Baerbock (Grüne). Reuters

18:19 CDU-Chef räumt Fehler ein CDU-Chef Armin Laschet hat in der konstituierenden Sitzung der geschrumpften Unions-Fraktion eigene Fehler im Wahlkampf eingeräumt. Er habe als Spitzenkandidat auch selbst Fehler gemacht, sagte Laschet nach Angaben von Teilnehmern in der Fraktionssitzung im Bundestag in Berlin, wie die deutsche Presse-Agentur und Reuters übereinstimmend berichten. Er bedaure das sehr. Und er wolle sich bei denen, die es betroffen habe, entschuldigen. Laschet habe auch jene um Verzeihung gebeten, die ihr Mandat verloren hätten. Laschet hatte sich im Wahlkampf bekanntlich mehrfach Patzer geleistet. Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte nach Teilnehmerangaben, der Spitzenkandidat sei bei den Wählerinnen und Wähler nicht angekommen. CSU-Chef Markus Söder dankte den Abgeordneten fürs harte Kämpfen.

18:04 Junge Wählerinnen und Wähler werden zu Königsmachern Egal ob Ampel- oder Jamaika-Koalition: In Sachen Regierungsbildung führt in Deutschland kein Weg an FDP und Grünen vorbei. Hätten Sie's gewusst? Ihre guten Resultate verdanken die beiden Parteien nicht zuletzt den jungen Wählerinnen und Wählern. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen waren FDP und Grüne klar die beliebtesten Parteien. Bei den Erstwählerinnen und -wählern liegen sie mit einem Stimmenanteil von je 23 Prozent ebenfalls vorne. Dies eine von fünf Erkenntnissen, die Redaktor Philipp Schneider aus der Bundestagswahl zieht – mehr zum Thema und viele Grafiken finden Sie in unserem Artikel.

17:40 SRF-Korrespondent analysiert CDU-Verluste im Osten Die CDU ist in Ostdeutschland nur noch drittstärkste Kraft hinter der SPD und der AfD. In den Bundesländern Sachsen und Thüringen ist die AfD nun sogar die stärkste Partei. Diese Verluste hätten auch mit dem Auftreten der CDU zu tun, sagt SRF-Deutschland-Korrespondent Peter Voegeli. Gerade in Sachsen sei die CDU sehr selbstherrlich gewesen. Leute vor Ort hätten ihm berichtet, die CDU habe sich wie die DDR-Staatspartei SED benommen. Dass die CDU derart an Terrain verloren habe, hänge aber auch mit dem inhaltlichen Angebot von der SPD und Olaf Scholz zusammen. Sie hätten die Themen Mindestlohn, Renten, soziale Sicherheit und Tarifbindung, also gewerkschaftlich organisierte Löhne, angesprochen. «Das waren Themen, die im Osten gezogen haben», sagt Voegeli. Das ganze Gespräch mit ihm lesen Sie hier. Audio Ostdeutschland nach der Wahl 03:36 min, aus Rendez-vous vom 28.09.2021. abspielen. Laufzeit 03:36 Minuten.

17:20 Jamaika-Koalition: Laschet soll für CDU verhandeln CDU-Chef Armin Laschet wird voraussichtlich die Sondierungsgespräche für die CDU über ein Jamaika-Bündnis führen. Dies hat Bundestags-Fraktionschef Ralph Brinkhaus bekannt gegeben. Bei der CSU sei ebenfalls der Parteivorsitzende – Markus Söder – in diese Verhandlungen involviert. Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten vor der Fraktionssitzung betont, auch sie würden an Sondierungsgesprächen beteiligt sein. Es sei wichtig, dass

die Fraktion von Anfang an eingebunden werde.

17:03 Brinkhaus soll CDU/CSU-Fraktion für weitere sechs Monate führen Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, soll seinen Posten behalten – allerdings nur für ein weiteres halbes Jahr statt für ein ganzes. Diesen Kompromiss schlägt Alexander Dobrindt, der stellvertretende Vorsitzende, der Fraktion vor, wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird nun ihren Chef wählen. Vor der konstituierenden Sitzung der Unions-Fraktion um 17 Uhr war offen, ob sich der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus anderen Kandidaten in einer Kampfabstimmung stellen musste. Es lagen allerdings keine weiteren Bewerbungen vor. CDU-Chef Armin Laschet hatte am Montag vorgeschlagen, dass Brinkhaus nur bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages am 26. Oktober im Amt bleibt – was dieser, im Willen, regulär für ein Jahr gewählt zu werden, aber empört ablehnte. Legende: Ralph Brinkhaus (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Keystone

16:34 CDU/CSU-Fraktion vor bedeutender Sitzung Um 17 Uhr kommt die geschrumpfte CDU/CSU-Fraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. In der neuen Fraktion sitzen 196 Abgeordnete – statt 246 wie noch in der vergangenen Legislaturperiode. Wie die Unions-Fraktion im Deutschen Bundestag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, gibt es zuvor ein Statement des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, sowie des ersten stellvertretenden Vorsitzenden, Alexander Dobrindt.

16:00 FDP-Vizechef: «Union zerbröselt von Stunde zu Stunde» FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki äussert sich skeptisch zu den Chancen einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Er macht dafür Zerfallserscheinungen in der Union verantwortlich. «Momentan ist es so, dass wir uns mit grossen Kinderaugen anschauen, was bei der Union gerade passiert», sagt Kubicki gegenüber RTL/ntv. «Sie zerbröselt von Stunde zu Stunde. Und wenn Sie keinen vernünftigen Ansprechpartner mehr haben, keinen starken Mann oder keine starke Frau, mit wem wollen sie denn verhandeln und worüber?» Man werde aber Koalitionsoptionen auch mit der Union prüfen und einer Einladung zu Gesprächen nachkommen. Legende: Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Parteichef und Bundestagsvizepräsident, vor der ersten konstituierenden Fraktionssitzung seiner Partei. Keystone

15:30 Söder: «Scholz hat beste Chancen auf Kanzleramt» Nach dem Treffen der CSU-Fraktion sagte CSU-Chef Markus Söder: «Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz.» Es sei wichtig, das Wahlergebnis zu respektieren, so der CSU-Chef weiter. Für die Union sei es «eine schwere Niederlage» gewesen, sie habe auf breiter Front einen Einbruch erlitten. Für die CDU/CSU lasse sich aus dem Wahlergebnis kein Regierungsauftrag ableiten, es bleibe aber Verantwortung. Man sei daher zu Gesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen bereit. «Aber wir werden uns nicht anbiedern», sagte Söder. Zunächst sei nun die SPD am Zuge. Er habe mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt aber bereits eine «Matrix» für gemeinsame Gespräche mit der CDU und den Grünen und FDP vorbereitet. Denn: Es gebe «eine kleine Möglichkeit», dass die Ampel-Koalition am Ende nicht kommen werde. Markus Söder kündigte ferner an, sich noch vor der konstituierenden Sitzung der neuen CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit CDU-Chef Armin Laschet am Abend abstimmen zu wollen. Dabei werde darüber geredet, wie die Wahl des Fraktionschefs ablaufen könne. 00:24 Video CSU-Chef Markus Söder: «Wir bieten Grünen und FDP Gespräche an» Aus News-Clip vom 28.09.2021. abspielen

15:17 Co-Fraktionschef der Grünen für Ampel-Koalition Laut Anton Hofreiter, dem Co-Fraktionschef der Grünen, ist eine Ampel-Koalition die wahrscheinlichste Option nach der Bundestagswahl. Also ein Regierungsbündnis aus SPD, FDP und Grünen. Es gebe einen Reformstau in Deutschland, so Hofreiter. «Wir haben wirklich grosse Aufgaben vor uns», sagt Hofreiter im Bundestag. Es dürfe nicht mehr eine Regierung des kleinsten gemeinsamen Nenners geben. Bei den anstehenden Gesprächen mit der FDP gehe es darum, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. «Da sind wir sehr optimistisch, dass das gelingt.»

14:56 Ringen um neue Regierung: Bundespräsident gibt sich gelassen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zuversichtlich, dass sich nach der Bundestagswahl eine handlungsfähige Regierung bilden werde. Er habe «grosses Vertrauen» darauf, dass sich die demokratischen Parteien ihrer Verantwortung bewusst seien. Und dass Deutschland «in hoffentlich absehbarer Zeit eine ergebnisfähige Koalition» habe, die Verantwortung übernehme. Dies sagte Steinmeier heute am Rande eines Ausstellungsbesuchs in Essen. Für Steinmeier, dessen SPD-Mitgliedschaft während seiner Amtszeit ruht, ist es die zweite Bundestagswahl unter seiner Präsidentschaft. 2017 trug er entscheidend dazu bei, CDU/CSU und SPD für eine Neuauflage der «GroKo» (Grossen Koalition) an einen Tisch zu bekommen. Legende: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beantwortet Fragen von Medienschaffenden nach einem Rundgang durch eine Ausstellung in Essen. Keystone

14:02 Habeck betont Geschlossenheit der Grünen-Spitze mit Baerbock Die Grünen in Deutschland wollen bei einer Regierungsbeteiligung erst nach Koalitionsverhandlungen über ihre personelle Aufstellung entscheiden. Vor Sondierungsgesprächen bemüht sich die Partei, den Eindruck einer Schwächung ihrer Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock zu vermeiden. Co-Parteichef Robert Habeck nutzt am Mittag einen Pressetermin der Bundestagsfraktion, um sich zu Medienberichten zu äussern, wonach er in einer künftigen Koalition für die Grünen Vizekanzler werden soll. «Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant», sagt Habeck. «Wir haben noch nicht einmal einen Kanzler.» Die Partei stehe in 120-prozentiger Geschlossenheit hinter dem Bundesvorstand und hinter Baerbock als Person. Baerbock und er würden in grosser Geschlossenheit und Stärke die Sondierungsgespräche führen und vorbereiten. Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant.

13:55 Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef wiedergewählt Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihren bisherigen Vorsitzenden Alexander Dobrindt in ihrer konstituierenden Sitzung wiedergewählt. Als parlamentarischer Geschäftsführer wurde auch in der neuen Legislaturperiode Stefan Müller gewählt. Der CSU-Landesgruppe gehören nun 45 statt zuvor 46 Bundestagsabgeordnete an. Ihr Einfluss in der geschrumpften Unions-Gesamtfraktion mit nun 196 Parlamentariern ist deutlich gewachsen. Geht es nach CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, soll die Wahl eines Vorsitzenden der neuen CDU/CSU-Bundestagsfraktion noch heute erfolgen. «Dies ist die Woche der Entscheidungen, sowohl was den Kurs als auch das Personal anbelangt.»

13:40 Bundestagsabgeordneter Özdemir: FDP und Grüne sollen Vertrauensebene schaffen Es gehe bei den anstehenden Gesprächen zur Bildung der neuen Regierung darum, «eine Vertrauensebene zu schaffen und zu verhindern, dass die beiden grösseren Parteien Grüne und FDP gegeneinander ausspielen», sagt Grünen-Politiker Cem Özdemir dem Nachrichtenportal t-online. Die grössten Gemeinsamkeiten sieht er mit der FDP in der Gesellschaftspolitik und bei der Digitalisierung, die grössten Schwierigkeiten erwartet er beim Klimaschutz. Audio Archiv: FDP und Grüne sind in einer starken Position 01:44 min, aus HeuteMorgen vom 27.09.2021. abspielen. Laufzeit 01:44 Minuten.

13:11 Vor CDU/CSU-Fraktionssitzung zeichnet sich Zerreissprobe ab Vor der ersten Sitzung der neuen CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag zeichnet sich eine Zerreissprobe um die Wiederwahl des amtierenden Vorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) ab. Aus einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unions-Abgeordneter, die seit 2017 im Parlament sind (Gruppe 17), erhielt Brinkhaus am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin deutliche Unterstützung für sein Ziel, sich wie üblich für ein volles Jahr bestätigen zu lassen. Aus der baden-württembergischen CDU hiess es dagegen nach Gremienberatungen, Brinkhaus solle unter keinen Umständen regulär gewählt werden. CDU-Chef Armin Laschet hatte am Montag nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei erklärt, er habe vorgeschlagen, dass Brinkhaus «in der Phase dieser Koalitionsverhandlungen» Fraktionschef sein solle. Demnach sollte Brinkhaus nur kommissarisch bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages am 26. Oktober im Amt bleiben – was dieser, im Willen, regulär für ein Jahr gewählt zu werden, aber empört ablehnte. In der Unions-Fraktion wurde befürchtet, dass es Gegenkandidaturen geben könnte und die CDU/CSU so nur zwei Tage nach ihrer desaströsen Niederlage bei der Bundestagswahl ein Bild der Zerrissenheit abgeben könnte. Um 17.00 Uhr kommt die geschrumpfte CDU/CSU-Fraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. In der neuen Fraktion sitzen 196 Abgeordnete – statt 246 wie noch in der vergangenen Legislaturperiode. Legende: Aus der sogenannten Gruppe 17 hiess es, Brinkhaus habe als Fraktionsvorsitzender gute Arbeit gemacht und müsse wie vorgesehen regulär für ein Jahr gewählt werden. Mit Blick auf Laschet wurde derweil betont, dieser trage als Kanzlerkandidat einen grossen Teil der Verantwortung für das Wahlergebnis. Reuters

11:34 Grünen-Politikerin Hasselmann: Union «nicht besonders handlungsfähig» «Dass die Union jetzt gerade nicht besonders handlungsfähig ist, das haben die letzten Tage schon gezeigt», sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann, zu RTL/ntv. «Selbstverständlich reden wir als Grüne mit der FDP, und wir reden natürlich mit der SPD.» Mit der Union werde es aber auch Gespräche geben. Eine Regierungsbildung sei bis Ende des Jahres möglich: «Ich glaube, wir schaffen das bis dahin.»