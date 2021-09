Der Ticker startet um 8:30 Uhr

2:31 Ist eine Annäherung zwischen SPD und Liberalen möglich? Olaf Scholz kann Kanzler werden, wenn er seine Koalitionskarten gut ausspielt. Seine SPD steht nach ihrem knappen Wahlsieg zwar in der Pole-Position, doch nun sind die Sozialdemokraten auf Hilfe angewiesen, um ins Kanzleramt einziehen zu können. Zum Beispiel auf jene der FDP und deren Chef Christian Lindner. Doch gerade zwischen SPD und den Liberalen liegen bei zahlreichen Fragen Welten. 06:18 Video Olaf Scholz und die FDP Aus 10 vor 10 vom 27.09.2021. abspielen

22:46 Junge wählten mehrheitlich Grüne und FDP Auch wenn SPD und die Union bei der Wahl vorne liegen. Bei jungen Wählerinnen und Wählern kamen die beiden traditionellen Partei-Grossgewichte nicht besonders gut an. Für viele von ihnen sind die klassischen eingesessenen Volksparteien noch nicht auf der Höhe der Zeit. Die unter 25-Jährigen gaben ihre Stimme denn auch überdurchschnittlich oft den Grünen und der FDP. Mehr dazu in folgendem Beitrag. 03:32 Video Junge erachten SPD und CDU als schwerfällig Aus 10 vor 10 vom 27.09.2021. abspielen

21:44 Umfrage: Mehrheit der Deutschen für Ampel-Koalition Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge für eine Ampel-Koalition. 55 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für ein Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und der FDP aus, wie eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend ergab. 33 Prozent bevorzugten eine Regierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP. 62 Prozent der Befragten wünschten sich SPD-Kandidat Olaf Scholz als Kanzler, 16 Prozent waren für den Kandidaten der Union Armin Laschet. Für die Studie wurden 1084 Menschen zufallsbasiert per Telefon und Online befragt. Legende: Würde der Kanzler direkt gewählt werden, entschieden sich 62 Prozent der befragten Deutschen für den SPD-Kandidaten Olaf Scholz Keystone

21:14 Einschätzungen aus Berlin von SRF-Korrespondentin Bettina Ramseier Die Grünen und die FDP sind gewillt zu regieren. Doch ein Einzug in die Regierung setzt voraus, dass beide Seiten zu Kompromissen bereit sind. Vor vier Jahren liess FDP-Chef Lindner eine Koalition platzen. SRF-Korrespondentin Bettina Ramseier meint, einen erneuten Rückzieher könne Lindner sich fast nicht leisten. Letztendlich würden alle Kompromisse finden müssen, um nicht in einer Sackgasse zu landen. Für die FDP sei es klar eine Frage des Preises, was sie unbedingt durchbringen wolle. «Mein Eindruck ist: Alle sind einigermassen bereit für die Ampel – aber zu billig will sich natürlich keiner hergeben», so Ramseier. 02:29 Video Ramseier: «Alle scheinen einigermassen bereit für die Ampel» Aus Tagesschau vom 27.09.2021. abspielen

20:38 Sondierungen zwischen Grünen und FDP laufen an Der Startschuss für die Regierungsbildung ist gefallen. Die Grünen und die FDP wollen regieren. Beide Parteien kommen also nicht aneinander vorbei und müssen kooperieren. Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen und der FDP liessen heute nicht durchblicken, wie sie zueinander finden wollen: 02:25 Video Grünen und FDP loten Gemeinsamkeiten aus Aus Tagesschau vom 27.09.2021. abspielen

19:00 Wirtschaftsverbände für schnelle Regierungsbildung und Entscheidungen Führende Wirtschaftsverbände in Deutschland warnen vor einer langen Regierungsbildung nach der Bundestagswahl. Sie fordern bald Klarheit besonders in Bezug zu Klimaschutz oder Digitalisierung. Falls der Prozess lange dauert, befürchten die Wirtschaftsvertreter eine Abschwächung der deutschen Wirtschaft. Alle Parteien müssten Verantwortung zeigen, Prioritäten angehen und auf «taktische Manöver» verzichten, sagte der Präsident des Industrieverbandes BDI, Siegfried Russwurm, am Montag. «Eine Hängepartie und eine ähnlich lange Verhandlungsphase wie 2017 ist in diesen ungewissen Zeiten das Letzte, was unsere Betriebe und Unternehmen gebrauchen können», sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. «Der Wirtschaftsstandort Deutschland verträgt angesichts schlechter Wirtschaftsdaten nicht noch einmal Koalitionsverhandlungen im Bummelzugtempo», so der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. «Je eher die neue Koalition arbeitsfähig ist, desto besser», tönt es vom Bankenverband BdB.

18:22 Lindner als FDP-Fraktionschef wiedergewählt Die neue FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag hat sich konstituiert. Fraktionsvorsitzender bleibt Parteichef Christian Lindner, der mit 97.83 Prozent wiedergewählt wird. Wie lange der 42-Jährige das Amt ausübt, ist allerdings offen. Die FDP wird aller Voraussicht nach einer neuen Bundesregierung angehören und Lindner dann ein Ministeramt übernehmen.

17:56 Umfrage: Hälfte der Union-Wählenden für Rücktritt von Laschet 51 Prozent der Wähler und Wählerinnen der Unionsparteien CDU oder CSU sind laut einer Online-Umfrage, Link öffnet in einem neuen Fenster des Meinungsforschungsinstituts Civey für einen Rücktritt des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. In einer Online-Umfrage für die Funke Mediengruppe gaben knapp über 5000 Personen ihre Meinung ab. Sogar 70 Prozent aller Befragungsteilnehmenden gaben an, Laschet solle «auf jeden Fall» oder «eher» zurücktreten. 19 Prozent antworteten «eher Nein» oder «auf keinen Fall» und unterstützten damit Laschet. Elf Prozent der Teilnehmenden waren unentschieden. Die Meinungen sind in allen Altersgruppen etwa gleich stark vertreten. Für einen Rücktritt sprachen sich 63 Prozent Anhänger der FDP aus, 79 Prozent der Grünen und 82 Prozent der Sozialdemokraten. Der statistische Fehlerbereich wird von Civey mit 2.5 Prozentpunkten angegeben.

17:23 Rücktrittsforderungen an Armin Laschet In der Union mehren sich kritische Stimmen, die hart mit der Partei ins Gericht gehen. «Es sind Fehlentscheidungen in der Vergangenheit gewesen, inhaltlicher Art, in der Regierung und auch in der personellen Aufstellung», sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Nötig sei jetzt ein «Innehalten» der Union. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag Rheinland-Pfalz, Ellen Demuth, hat auf Twitter den Rücktritt von Parteichef Armin Laschet gefordert: «Ich wünschte, es gäbe eine Selbsterkenntnis. Armin Laschet, sie haben verloren.» Demuth war Chefstrategin von Norbert Röttgen, als sich dieser Ende 2020 wie Laschet und Friedrich Merz für den Parteivorsitz beworben hatte.

16:43 Einschätzungen aus Berlin von SRF-Korrespondentin Bettina Ramseier Die Deutschland-Korrespondentin von SRF sieht keine grosse Chance für Armin Laschet (CDU), dass er Kanzler werden könnte. Ihm fehle der Rückhalt in der Bevölkerung und auch das parteiinterne Vertrauen bröckelt. Weiter könnten die SPD und die FPD zueinander finden – für eine allfällige Ampel-Koalition. Der Knackpunkt dabei wären aber die Grünen, so Ramseier: 03:11 Video Ramseier, SRF-Korrespondentin: «Es wird eng für Laschet» Aus Tagesschau vom 27.09.2021. abspielen

16:15 Kreml hofft auf gute Beziehung zu neuer Regierung Nach der Bundestagswahl hofft der Kreml auf ein gutes Verhältnis zur neuen Bundesregierung in Berlin. «Wir sind daran interessiert, dass die Beziehungen fortbestehen und ausgebaut werden», sagte Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Staatsagentur Ria Nowosti zufolge. Das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau ist wegen verschiedener Konflikte sehr angespannt, etwa wegen der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny. Russland hofft nach der Wahl in Deutschland vor allem, dass sich die Inbetriebnahme der Ostseepipeline nicht noch verzögert. In Moskau hatten zuletzt immer wieder Politiker auf die kritische Haltung der Grünen gegenüber der Pipeline verwiesen. Wann die bereits komplett verlegte Leitung in Betrieb geht, ist unklar.

15:26 Dobrindt soll CSU-Landesgruppenchef bleiben Alexander Dobrindt soll auch im neuen Bundestag die CSU-Landesgruppe anführen. Parteichef Markus Söder sagte, er werde Dobrindt wieder als Chef der 45 Parlamentarier vorschlagen. Die Zahl der CSU-Abgeordneten, die alle über Direktmandate in den Bundestag eingezogen sind, ist nur um eins geschrumpft, sie machen damit fast ein Viertel aller Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion aus. Die Fraktionsgemeinschaft muss nach jeder Bundestagswahl formal neu beschlossen werden. Legende: Alexander Dobrindt. Keystone

14:41 Wie geht Laschet mit der Niederlage um? Ein Journalist erkundigt sich nach dem Befinden des Kanzlerkandidaten nach seiner Niederlage. «Ich wäre gerne auf Platz eins gelegen», sagt Laschet. Er blicke auf ein hartes Jahr zurück und spricht auch von Attacken auf seine Person. Nach so einem knappen Ausgang der Wahl gehe es nun darum, eine gute Lösung zu finden, sagt Laschet. Trotz der Niederlage sei er bereit, an einer solchen Lösung mitzuarbeiten.

14:34 «Eine Lage, die Deutschland so noch nicht erlebt hat» Ein Journalist insistiert auf den Regierungsauftrag. Laschet präzisiert: «Wenn man auf Platz zwei liegt, ist das kein Regierungsauftrag. Wir erheben auch keinen Anspruch. Aber es ist eine Situation, wo der eine 24 und der andere 25 hat.» Und FDP und Grüne hätten deutlich gemacht, dass sie erst einmal untereinander sprechen wollten. Es sei eine Lage, die Deutschland so noch nicht erlebt habe. Die Absicht der Union sei es, ihren Beitrag zu Gesprächen zu leisten, die jetzt geführt werden müssten, schliesst Laschet.

14:27 Mehrheit bilde sich durch Zusammenschlüsse Eine Journalistin fragt Laschet, wie er moralisch rechtfertigen könne, Platz eins zu beanspruchen. Der Kanzlerkandidat der Union stellt klar: «Wir sind Platz zwei», aber Mehrheiten würden entsprechend der Verfassung durch Sachgespräche und Zusammenschlüsse gebildet.

14:19 «Wir stehen für die Jamaika-Koalition bereit» «Der Vorstand der CDU ist sich einig», führt Laschet aus. «Wir stehen für Gespräche zur Jamaika-Koalition bereit.» Dabei müsse Deutschland modernisiert werden. Ob mit den Grünen oder der FDP verhandelt werde, die Nachhaltigkeit sei für das Land zentral.

14:16 «Keine Partei kann aus dem Resultat einen klaren Regierungsauftrag ableiten» Nichtsdestotrotz erkläre sich die Union zu Gesprächen bereit, fährt Laschet fort. Denn: «Keine Partei kann aus dem Resultat einen klaren Regierungsauftrag ableiten, auch die SPD nicht.» Und der Kanzlerkandidat der Union stellt klar: «Kanzler wird der, der eine Mehrheit im Bundestag hinter sich hat. So ist unsere Verfassung.» Nur der, dem es gelinge, Gegensätze zu verbinden, könne Kanzler werden. 00:08 Video Laschet: «Keine Partei kann einen Regierungsauftrag ableiten» Aus News-Clip vom 27.09.2021. abspielen

14:12 CDU-Kanzlerkandidat Laschet: «Hab auch meinen persönlichen Anteil am Wahlergebnis» CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet eröffnet die Medienkonferenz: «Das Ergebnis darf, kann und wird die Union nicht zufrieden stellen. Wir haben Rot-Rot-Grün verhindert. Aber es gab auch schmerzliche Verluste. Für Platz eins hat es nicht gereicht, das war die Ambition.» Besonders drastisch seien die Verluste in Ostdeutschland. Die Gründe seien vielschichtig. «Natürlich weiss ich auch, dass ich meinen persönlichen Anteil an diesem Wahlergebnis habe.» 00:08 Video Laschet: «Das Ergebnis kann nicht zufriedenstellen» Aus News-Clip vom 27.09.2021. abspielen