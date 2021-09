Der Ticker startet um 8:30 Uhr

13:55 Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef wiedergewählt Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihren bisherigen Vorsitzenden Alexander Dobrindt in ihrer konstituierenden Sitzung wiedergewählt. Als parlamentarischer Geschäftsführer wurde auch in der neuen Legislaturperiode Stefan Müller gewählt. Der CSU-Landesgruppe gehören nun 45 statt zuvor 46 Bundestagsabgeordnete an. Ihr Einfluss in der geschrumpften Unions-Gesamtfraktion mit nun 196 Parlamentariern ist deutlich gewachsen.

13:40 Bundestagsabgeordneter Özdemir: FDP und Grüne sollen Vertrauensebene schaffen Es gehe bei den anstehenden Gesprächen zur Bildung der neuen Regierung darum, «eine Vertrauensebene zu schaffen und zu verhindern, dass die beiden grösseren Parteien Grüne und FDP gegeneinander ausspielen», sagt Grünen-Politiker Cem Özdemir dem Nachrichtenportal t-online. Die grössten Gemeinsamkeiten sieht er mit der FDP in der Gesellschaftspolitik und bei der Digitalisierung, die grössten Schwierigkeiten erwartet er beim Klimaschutz. Audio Archiv: FDP und Grüne sind in einer starken Position 01:44 min, aus HeuteMorgen vom 27.09.2021. abspielen. Laufzeit 01:44 Minuten.

13:11 Vor CDU/CSU-Fraktionssitzung zeichnet sich Zerreissprobe ab Vor der ersten Sitzung der neuen CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag zeichnet sich eine Zerreissprobe um die Wiederwahl des amtierenden Vorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) ab. Aus einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unions-Abgeordneter, die seit 2017 im Parlament sind (Gruppe 17), erhielt Brinkhaus am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin deutliche Unterstützung für sein Ziel, sich wie üblich für ein volles Jahr bestätigen zu lassen. Aus der baden-württembergischen CDU hiess es dagegen nach Gremienberatungen, Brinkhaus solle unter keinen Umständen regulär gewählt werden. CDU-Chef Armin Laschet hatte am Montag nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei erklärt, er habe vorgeschlagen, dass Brinkhaus «in der Phase dieser Koalitionsverhandlungen» Fraktionschef sein solle. Demnach sollte Brinkhaus nur kommissarisch bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages am 26. Oktober im Amt bleiben – was dieser, im Willen, regulär für ein Jahr gewählt zu werden, aber empört ablehnte. In der Unionsfraktion wurde befürchtet, dass es Gegenkandidaturen geben könnte und die CDU/CSU so nur zwei Tage nach ihrer desaströsen Niederlage bei der Bundestagswahl ein Bild der Zerrissenheit abgeben könnte. Um 17.00 Uhr kommt die geschrumpfte CDU/CSU-Fraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. In der neuen Fraktion sitzen 196 Abgeordnete – statt 246 wie noch in der vergangenen Legislaturperiode. Legende: Aus der sogenannten Gruppe 17 hiess es, Brinkhaus habe als Fraktionsvorsitzender gute Arbeit gemacht und müsse wie vorgesehen regulär für ein Jahr gewählt werden. Mit Blick auf Laschet wurde derweil betont, dieser trage als Kanzlerkandidat einen grossen Teil der Verantwortung für das Wahlergebnis. Reuters

11:34 Grünen-Politikerin Hasselmann: Union «nicht besonders handlungsfähig» «Dass die Union jetzt gerade nicht besonders handlungsfähig ist, das haben die letzten Tage schon gezeigt», sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann, zu RTL/ntv. «Selbstverständlich reden wir als Grüne mit der FDP, und wir reden natürlich mit der SPD.» Mit der Union werde es aber auch Gespräche geben. Eine Regierungsbildung sei bis Ende des Jahres möglich: «Ich glaube, wir schaffen das bis dahin.»

11:13 Ökonomen: Grüne und FDP können sich auf wichtige Projekte einigen Rente, Klima, Finanzen: Diverse Ökonomen sehen gute Chancen für eine Einigung zwischen Grünen und FDP auf wichtige Vorhaben in der Wirtschaftspolitik. Einer davon ist Jens Südekum, Ökonomie-Professor Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er sagt: «Natürlich werden die Vorsondierungen schwer, denn FDP und Grüne haben vor allem in der Wirtschaftspolitik einige konträre Positionen. Trotzdem glaube ich, dass es wichtige Leuchtturmprojekte gibt, wo man sich schnell wird einigen können.» Südekum hält es für wichtig, schnell Einigkeit bei Projekten herzustellen, denen sich auch die SPD anschliessen könnte. «Umso schneller kann man sich den Themen widmen, wo die Gegensätze noch offensichtlicher scheinen – wie der Vermögensteuer, dem Spitzensteuersatzes und letztlich auch der Frage, wer der nächste Bundesfinanzminister werden soll.» Dazu der Ökonomie-Professor: «Eigentlich hätte Robert Habeck als Chef der zweitgrössten Koalitionspartei hier das erste Zugriffsrecht. Umso wichtiger ist es, dass die FDP dann genügend eigene inhaltliche Projekte durchsetzen kann.» Ich glaube, dass es wichtige Leuchtturmprojekte gibt, wo man sich schnell wird einigen können.

10:20 CDU-Spitze in Nordrhein-Westfalen dementiert Bericht über Laschet-Nachfolge In der Spitze der nordrhein-westfälischen CDU wird ein Medienbericht dementiert, wonach sich Ministerpräsident Armin Laschet für Landesverkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger ausgesprochen habe. «Die Meldung ist falsch. Es bleibt bei dem gestern verabredeten Vorgehen und einer Entscheidung in den Gremien», heisst es aus der CDU-Spitze in Nordrhein-Westfalen mit Verweis auf die Landesvorstandsitzung am Montagabend. Wüst selbst verweist auf die anstehenden Gespräche unter Führung von Partei- und Landeschef Laschet. Am Montagabend war beschlossen worden, dass Laschet «in dieser und der kommenden Woche Gespräche in Partei und Fraktion führen soll».

10:05 IG Metall für Ampel-Koalition Die IG Metall spricht sich nach der Bundestagswahl für eine Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP aus. «Wir wollen eine Koalition, die progressive Politik möglich macht, die Zukunftsinvestitionen und schlüssige Konzepte für den Umbau zu einer klimafreundlichen Industrie vorantreibt und dabei gleichzeitig immer Sicherheit und Perspektiven für die Beschäftigten im Blick hat», sagt IG-Metall-Vorsitzender Jörg Hofmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Es gebe drei Parteien, die ordentliche Zugewinne verzeichnen konnten, «denen offenbar die Wählerinnen und Wähler diese gewaltige Zukunftsaufgabe am ehesten zutrauen». Das künftige Regierungsbündnis solle «für einen fairen Wandel» stehen – «sozial und ökologisch». Legende: Die IG Metall ist mit über 2.2 Millionen Mitgliedern die grösste Einzelgewerkschaft in Deutschland und die weltweit grösste organisierte Arbeitnehmervertretung. Keystone/Symbolbild

9:32 Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP Buschmann verlangt von Union Klarheit und Tempo Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, ruft die Union dazu auf, ihre Bereitschaft zu möglichen Koalitionsgesprächen rasch zu klären. Bis Ende der Woche sollten alle Parteien «sprechfähig» sein, sagt er im Deutschlandfunk. «Es liegen jetzt Jamaika und die Ampel auf dem Tisch.» Aus der Union kämen unterschiedliche Signale. Die einen wollten regieren, die anderen nicht. Dies müsse die Union jetzt klären. Legende: Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, betont, Ziel der FDP sei eine «Koalition mit Ambitionen», die nicht schon nach zwei Jahren am Ende sei. imago images

8:37 Deshalb haben Die Linke und die AfD die Wahl verloren Über die herben Verluste der beiden Pol-Parteien Die Linke und AfD hat Radio SRF 4 News mit dem Politologen Michael Koss von der Uni Lüneburg gesprochen. Er ortet bei der Linken eine Abwanderung zahlreicher Wählerinnen und Wähler hin zu SPD und den Grünen. Zurückzuführen sei dies wohl auf die Diskussionen um die Regierungsfähigkeit der Partei. «Die Wählerinnen und Wähler haben sich gefragt, ob diese Partei wirklich in der Lage ist, in ein Regierungsbündnis einzutreten.» Dies hätten viele mit Nein beantwortet. Ausserdem kämpfe die Linke ganz allgemein mit einer Baisse: «Viele Wählerinnen und Wähler sterben der Linken weg», so Koss. Die Partei stehe vor schwierigen Richtungsentscheidungen. Auf der äussersten rechten Seite, bei der AfD, ortet der Politologe ein Problem mit der Radikalisierung. «Die Partei driftet immer weiter nach rechts.» Deshalb hätte Koss eher mit einem noch schlechteren Ergebnis bei der Bundestagswahl gerechnet. Er nimmt einigermassen besorgt zur Kenntnis, dass aber immer noch zehn Prozent der deutschen Wählerinnen und Wähler «völkisches Gut billigend in Kauf nehmen». Voss rechnet tendenziell damit, dass der Rechtsdrall bei der AfD weiterdreht – «es gibt kein Zurück». Bislang sei jede und jeder Parteivorsitzender an der Radikalisierung gescheitert – das werde bald wohl auch dem amtierenden Vorsitzenden Jörg Meuthen passieren. «Die Vernetzung der AfD mit dezidiert rechtsextremen Kräften ist inzwischen die organisatorische Keimzelle der Partei», stellt Koss fest. Audio Politologe Michael Koss zu den Verlusten von Linker und AfD 10:35 min, aus SRF 4 News aktuell vom 28.09.2021. abspielen. Laufzeit 10:35 Minuten.

8:23 SPD-Fraktionschef Mützenich: Können noch diese Woche mit Grünen und FDP sondieren Die SPD steht nach Worten ihres Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Rolf Mützenich, bereit, noch in dieser Woche mit Gesprächen über die Bildung einer Ampelkoalition zu beginnen. «Grüne und FDP sind von uns eingeladen worden, mit uns, wenn sie wollen, auch in dieser Woche bereits Sondierungsgespräche zu führen», sagt Mützenich vor einer ersten Fraktionssitzung der neugewählten und ausgeschiedenen SPD-Bundestagsabgeordneten in Berlin. In Deutschlandfunk äusserte sich Mützenich Stunden zuvor: Er finde es gut, dass Grüne und FDP vorab miteinander sprechen wollten, um das wohl vor vier Jahren bei den gescheiterten Gesprächen über eine Jamaika-Koalition mit der Union entstandene Misstrauen abzubauen. «Wenn diese beiden kleinen Parteien sich eben jetzt aufmachen, dieses Misstrauen abzubauen, damit Gespräche belastbarer und am Ende schneller geführt werden können, habe ich nichts dagegen.» Legende: Mützenich fügt vor der Fraktionssitzung hinzu: «Wir sind bereit, nicht nur schnelle, sondern auch verlässliche Gespräche zu führen. Wenn es Probleme gibt, werden sie auf der Strecke gelöst werden.» Keystone

7:58 71 Prozent halten Laschets Griff nach Kanzleramt für falsch Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Zeitung «Augsburger Allgemeine» (Dienstagausgabe) halten es 71 Prozent der Deutschen für falsch, dass CDU-Chef Armin Laschet trotz des schwachen Ergebnisses seiner Union Anspruch aufs Kanzleramt erhebt. 60 Prozent der Befragten schätzen sein Bestreben sogar als «eindeutig falsch» ein, zehn Prozent für «eher falsch». Dagegen halten 22 Prozent der Bürger Laschets Vorgehen für richtig. Der Rest äusserte sich unentschieden auf die Frage, «Wie bewerten Sie, dass Armin Laschet, obwohl die Union bei der Bundestagswahl schwach abgeschnitten hat, Anspruch auf das Kanzleramt erhebt?». Unterstützung erhält der nordrhein-westfälische Ministerpräsident mehrheitlich allein im Lager der Union. Laut Umfrage stellen sich im Kampf um die Merkel-Nachfolge 55 Prozent der CDU/CSU-Anhänger hinter Laschet. 32 Prozent der Unionsanhänger halten es jedoch für falsch, dass der CDU-Chef die nächste Regierung anführen möchte. Audio Wer wird zum Kanzler «gekrönt»? 02:43 min, aus Echo der Zeit vom 27.09.2021. abspielen. Laufzeit 02:43 Minuten.

7:36 Wirtschaftsminister Altmaier fordert personelle Neuaufstellung der Union Kurz vor der konstituierenden Sitzung der neuen Bundestagsfraktion von CDU und CSU fordert Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zügig eine personelle Neuaufstellung seiner Partei. Er hätte sich einen klaren Regierungsauftrag für die Union gewünscht, sagt Altmaier der Zeitung «Rheinische Post» (Dienstagausgabe). «Das ist jetzt schwieriger. Deshalb müssen wir zügig über die inhaltliche und personelle Aufstellung der CDU für die Zukunft sprechen.» Die Union habe viele Wechselwähler verloren. «Das muss dann auch unser weiteres Verhalten und unsere Aufstellung für die kommende Zeit bestimmen. Wir müssen das Signal der Bürgerinnen und Bürger hören.»

7:24 SPD-Vorsitzender offen für SPD-Mitgliederbefragung zu Koalitionsvertrag Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans zeigt sich offen für eine Abstimmung der Parteimitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag. «Eine Mitgliederbefragung ist eine Option», sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagausgabe). Über die Form der Beteiligung werde im Zuge von Verhandlungen entschieden. «Es darf der Mitgliedschaft jedenfalls nicht zugemutet werden, dass sie wichtige Entscheidungen der Spitze schlucken muss und nicht mitreden darf.» Legende: Gespräche mit anderen Parteien fänden statt «auf der Grundlage eines Programms, das nicht die SPD dem Kanzlerkandidaten aufgestülpt hat, sondern das Olaf Scholz und die Partei gemeinsam erarbeitet haben», so Walter-Borjans. Er hält damit Kritikern entgegen, die sagen, Scholz werde nach der Wahl von der Partei 'an der Leine geführt'. Reuters

7:02 CDU Nordrhein-Westfalen stärkt Laschet den Rücken Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat sich hinter Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet gestellt. «Das Ergebnis der Bundestagswahl kann die CDU nicht zufriedenstellen», räumte Generalsekretär Josef Hovenjürgen am Abend ein. Die Partei habe schmerzliche Verluste erlitten. «Zugleich gilt: Die CDU Nordrhein-Westfalen steht in grosser Geschlossenheit hinter unserem Kanzlerkandidaten und Bundesvorsitzenden Armin Laschet.» Der Landesvorstand habe Laschet vielfach seinen Dank ausgesprochen. Laschet habe die volle Rückendeckung der NRW-CDU für Gespräche mit der FDP und den Grünen über eine Regierungsbildung. Es entspreche dem Willen der Wähler, dass die CDU gemeinsam mit FDP und Grünen zielorientiert Gespräche über ein Zukunftsbündnis der Mitte führe. Die CDU Nordrhein-Westfalen steht in grosser Geschlossenheit hinter unserem Kanzlerkandidaten und Bundesvorsitzenden Armin Laschet.

6:38 SRF-Deutschland-Korrespondentin räumt Bündnis zwischen SPD und FDP Chancen ein Auf dem Weg hin zu einer möglichen Ampel-Koalition gibt es erhebliche Differenzen – nicht zuletzt zwischen SPD und FDP. Nichtsdestotrotz hält SRF-Deutschland Bettina Ramseier ein solches Bündnis für möglich. Erstens seien SDP-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner «durch und durch Machtpolitiker». «Sie wollen regieren», und eine Ampel-Koalition habe einfach die grösste Chance. Zweitens seien Scholz und Linder «gar nicht so weit voneinander entfernt». Etwa in der Steuerfrage. Finanzminister Scholz hätte immer die Schuldenbremse einhalten wollen und «politisierte also eher am rechten Rand der SPD». Und schliesslich gäbe es ja noch andere Köpfe in den beiden Parteien, die ein Bündnis auf den Weg bringen könnten. 02:32 Video Bettina Ramseier zur Ampel-Koalition als grösste Chance Aus 10 vor 10 vom 27.09.2021. abspielen

6:01 Nachwahlbefragung: Mit Söder hätte Union mehr als 30% geholt Mit Markus Söder als Kanzlerkandidaten hätte die Union nach Forsa-Angaben bei der Bundestagswahl mehr als 30 Prozent der Stimmen bekommen. Das zeigten Nachwahlbefragungen unter 5000 Wahlberechtigten, sagte der Chef des Meinungsforschungsinstituts, Manfred Güllner, der Nachrichtenseite ntv.de. Ein Viertel der Wähler anderer Parteien hätte darin angegeben, dass sie «ganz sicher» Union gewählt hätten, wenn der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Kanzlerkandidat gewesen wäre. Die Bindekraft von CDU-Chef Armin Laschet sei dagegen «extrem niedrig» gewesen. Legende: Laut Umfrage wäre es mit ihm als Kanzlerkandidat anders gekommen. So oder so hat CSU-Chef Markus Söder nach dem schlechten Abschneiden der CDU/CSU bei der deutschen Bundestagswahl eine umfassende Aufarbeitung und Fehleranalyse angekündigt. Keystone

2:31 Ist eine Annäherung zwischen SPD und Liberalen möglich? Olaf Scholz kann Kanzler werden, wenn er seine Koalitionskarten gut ausspielt. Seine SPD steht nach ihrem knappen Wahlsieg zwar in der Pole-Position, doch nun sind die Sozialdemokraten auf Hilfe angewiesen, um ins Kanzleramt einziehen zu können. Zum Beispiel auf jene der FDP und deren Chef Christian Lindner. Doch gerade zwischen SPD und den Liberalen liegen bei zahlreichen Fragen Welten. 06:18 Video Olaf Scholz und die FDP Aus 10 vor 10 vom 27.09.2021. abspielen

22:46 Junge wählten mehrheitlich Grüne und FDP Auch wenn SPD und die Union bei der Wahl vorne liegen. Bei jungen Wählerinnen und Wählern kamen die beiden traditionellen Partei-Grossgewichte nicht besonders gut an. Für viele von ihnen sind die klassischen eingesessenen Volksparteien noch nicht auf der Höhe der Zeit. Die unter 25-Jährigen gaben ihre Stimme denn auch überdurchschnittlich oft den Grünen und der FDP. Mehr dazu in folgendem Beitrag. 03:32 Video Junge erachten SPD und CDU als schwerfällig Aus 10 vor 10 vom 27.09.2021. abspielen