Koalitionsoptionen in Deutschland – wie wahrscheinlich sind sie?

Selten erreicht eine einzelne Partei bei Wahlen in Deutschland die absolute Mehrheit. Koalitionsregierungen sind daher die Regel.

Seit Ende 2021 regierte in Berlin eine «Ampel» (benannt nach den Parteifarben Rot, Gelb, Grün) aus Sozialdemokraten, Liberalen (FDP) und Grünen. Sie zerbrach im November im Streit um den Haushalt. Deshalb wurde die ursprünglich für Ende September geplante Bundestagswahl vorgezogen.

Mehr als ein Fünftel der Sitze könnte den Umfragen zufolge an die Rechtsaussenpartei Alternative für Deutschland (AfD) gehen. Da keine andere Partei mit ihr zusammenarbeiten will, kommt sie für eine Regierungsbildung aber nicht infrage. Die kleineren Parteien am linken Rand – das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die Partei die Linke – haben ebenfalls geringe Regierungschancen, weil sie Nato und Ukraine-Hilfen ablehnen.

Je nach Wahlausgang gibt es nach dem 23. Februar nun verschiedene denkbare Varianten:

Schwarz-Rot

Früher sprach man von einer «grossen Koalition», wenn sich die Volksparteien rechts und links der Mitte zusammenschlossen. Beide Parteien sind aber von ihrer einstigen Stärke weit entfernt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stützte sich in 12 ihrer 16 Regierungsjahre auf Schwarz-Rot. Angesichts der Feindseligkeiten zwischen Christ- und Sozialdemokraten wäre es aber allenfalls eine Notlösung.

Legende: Der amtierende Bundeskanzler und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Olaf Scholz (links) und der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Friedrich Merz (rechts) posieren für ein Foto vor einer Fernsehdebatte in Berlin. (9.2.2025) Keystone/EPA/MICHAEL KAPPELER

Schwarz-Grün

Eine eher unwahrscheinliche Verbindung. Auf Länderebene hat die Kombination in mehreren Bundesländern zwar recht gut funktioniert. Die bayerische CSU, Schwesterpartei der CDU von Kanzlerkandidat Friedrich Merz, hat sich vielfach entschieden gegen Schwarz-Grün ausgesprochen.

Legende: Die Kanzlerkandidaten Robert Habeck (Die Grünen, links) und Friedrich Merz (rechts) während einer Fernsehdebatte zum Bundestagswahlkampf in Berlin. (16.2.2025) Keystone/EPA/KAY NIETFELD

Schwarz-Rot-Grün

Auch diese Kombination hat es in verschiedenen Bundesländern schon gegeben, auf nationaler Ebene wäre sie aber ein absolutes Novum. Mangels Alternativen könnte es trotzdem dazu kommen.

Legende: Friedrich Merz (vorne) spricht im Bundestag in der Generaldebatte «zur Situation in Deutschland» neben Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte) und Robert Habeck (links). (11.2.2025) KEYSTONE/DPA/Kay Nietfeld

Die Ampel

Eine Neuauflage ist extrem unwahrscheinlich, weil die drei Parteien laut Umfragen weit von einer Mehrheit entfernt wären und es die FDP womöglich gar nicht wieder in den Bundestag schafft.

Legende: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Mitte), der damalige Koalitionspartner Finanzminister Christian Lindner (FDP, links) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen, rechts) an einer gemeinsamen Pressekonferenz nach der Einigung auf den Haushalt 2025 in Berlin. (5.7.2024) REUTERS/Axel Schmidt

Minderheitsregierung

Sie gab es in Deutschland bisher nur in Übergangszeiten. Bundeskanzler Scholz beispielsweise kann sich seit dem Bruch der Ampelkoalition nur noch auf SPD und Grüne stützen. Ein neuer Kanzler braucht für seine Wahl die Mehrheit aller Mitglieder des Parlaments.

