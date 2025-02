Deutschland hat ein neues Parlament gewählt: In diesem Artikel finden Sie alle Ergebnisse.

Die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz hat die Bundestagswahl nach der Auszählung aller Wahlkreise gewonnen – mit grossem Abstand vor der zweitplatzierten AfD und der SPD, die in ein historisches Tief stürzt. BSW und FDP scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde und verpassen den Einzug ins Parlament. An vierter Stelle folgen die Grünen, und auch die Linke ist im Bundestag vertreten.

In welchen Städten und Landkreisen hat welche Partei am besten abgeschnitten? Der Überblick über die Parteihochburgen:

Wegen einer Reform wird der neue Bundestag deutlich schlanker sein. Die Zahl der Abgeordneten ist neu auf 630 begrenzt – zuvor waren es rund 100 mehr.

Nun bleibt die Frage: Mit wem wird die Union die kommende Regierung führen? Der Koalitionsrechner zeigt die rein rechnerisch möglichen Optionen, wobei die CDU insbesondere eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Eine schwarz-rote Koalition bestehend aus Union und SPD ist am wahrscheinlichsten.

Eine der grossen Verliererinnen bei der Bundestagswahl 2025 ist die SPD. Der Blick auf die Wahlergebnisse seit 1949 macht das schlechte Resultat der Sozialdemokraten noch deutlicher.