Am Sonntag wählt der Nachbar im Norden. Die nächste Regierung hat eine fast endlose To-do-Liste. Es gibt viele und riesige Baustellen. Was sind die grössten – und ist das Land wirklich so in Schieflage, wie man oft den Eindruck hat?

Ist Deutschland wirklich so kaputt, wie viele denken? Das Land steht vor grossen Herausforderungen. Vieles ist liegengeblieben oder wurde durch Krisen verschärft. Dennoch läuft in Deutschland nicht alles so schlecht, wie es manchmal dargestellt wird. Es gibt jedoch zahlreiche und grosse Herausforderungen, die angegangen werden müssen.

Welche Probleme hat die Wirtschaft? Deutschland befindet sich im dritten Jahr einer Rezession. Die Wettbewerbsfähigkeit hat gelitten, und es gibt viele Insolvenzen. Besonders die Automobilindustrie, eine Schlüsselbranche, steht unter Druck durch internationale Konkurrenz. Beispielsweise drängt China Deutschland bei der Elektromobilität ab, und die USA schirmen ihren Markt ab. Ein treffendes Bild ist, dass Deutschland sein Geschäftsmodell verloren hat, das auf billiger Energie aus Russland und dem Export teurer Autos nach China basierte.

Welche Probleme herrschen bei der Infrastruktur? Es gibt einen grossen Sanierungsstau bei Strassen, Brücken und öffentlichen Gebäuden. Viele Infrastrukturen sind veraltet und müssen dringend erneuert werden. Ein Beispiel ist die Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid, die gesprengt werden musste, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte. Handwerker beispielsweise müssen da grosse Umwege fahren, was ihre Arbeit erschwert und die Kosten erhöht.

Legende: Brücken, Bahngleise, Schulen, Strassen sind vielerorts stark sanierungsbedürftig. So ist vergangenes Jahr in Dresden die Carolabrücke eingestürzt, weil ihr Unterhalt jahrelang vernachlässigt wurde. IMAGO/Sylvio Dittrich

Welche Probleme bereitet die Migration? Die Integration von Migrantinnen und Migranten ist eine grosse Herausforderung. Es gibt Probleme bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber, da diese oft untertauchen oder die Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Zudem sind viele Gemeinden an ihre Grenzen gekommen, was die Bereitstellung von Unterkünften und Bildungsplätzen betrifft. So werden teilweise Sporthallen als Unterkünfte genutzt, die den Kindern dann fehlen.

Wer ist schuld an der Situation? Mehrere Regierungen. Die Ampelregierung konnte sich oft nicht einigen und hat öffentlich gestritten, was das Vertrauen der Bevölkerung erschüttert hat. Ein grosser Teil der Probleme wurde jedoch von früheren Regierungen geerbt, insbesondere unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die unter anderem zu wenig in die Infrastruktur investiert haben. Auch externe Faktoren wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben zur aktuellen Lage beigetragen. Die darauffolgende Energiekrise und die Notwendigkeit, viel Geld in die Verteidigung zu investieren, haben die Situation verschärft.

Wie kann es besser werden? Laut SRF-Deutschland­-Korrespondentin Simone Fatzer braucht Deutschland eine umfassende Reform, insbesondere der Wirtschaft und Infrastruktur. Die nächste Regierung müsse stabil und vertrauenswürdig agieren. «Sie muss Probleme lösen, sonst könnten bei der Bundestagswahl 2029 die Ränder noch mehr Auftrieb bekommen», so Fatzer. Zudem brauche es ein rasches, schlüssiges Gesamtpaket, in dem sich alle Parteien wiederfänden. Schliesslich sei es wichtig, dass die Bevölkerung wieder Zuversicht in die Zukunft gewinne. Da sei die neue Regierung in der Pflicht.