Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP wollte im Text, welcher die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine regelt, auch gleich einen Passus zum 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr unterbringen: Das «Sondervermögen Bundeswehr» sei «im Sinne der Beschlussfassung des Bundeskabinetts» einzurichten, hatte die Regierung bloss festhalten wollen. Doch die Union aus CDU und CSU meldete Änderungswünsche an dem Text an – das Thema «Sondervermögen» für die Bundeswehr wird also noch weiter zu reden geben. (Reuters)