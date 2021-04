Die Grünen in Deutschland

So viel demonstrative Harmonie wie an der Doppelspitze der Grünen ist ungewöhnlich. Besonders in der eigenen Geschichte. Flügelkämpfe haben die Partei stets dominiert: linke Fundis gegen Realos. Die neue Parteispitze mit Annalena Baerbock und Robert Habeck hat es geschafft, dass die Grünen nun geschlossen auftreten.

Legende: Zur Wahl steht bei den Grünen auch Völkerrechtlerin Annalena Baerbock. Keystone

Nach der letzten Bundestagswahl hätte wohl niemand geglaubt, dass sie mit ihren damals knapp neun Prozent Wähleranteil dieses Jahr ernsthaft eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten brauchen. Doch die Grünen haben zugelegt – und mit jüngst über 20 Prozent die Sozialdemokraten weit überflügelt. Da sprechen einige schon von einer neuen Volkspartei.

Einzug in die Regierung sehr wahrscheinlich

Und angesichts sinkender Werte bei der CDU/CSU ist eine grüne Kanzlerschaft nicht mehr reine Utopie; der Einzug in die Regierung sogar sehr wahrscheinlich. Dort wollen sie auch hin, das haben sie klargemacht – in welcher Konstellation auch immer. Inhaltlich zielen sie längst auf die ganze Gesellschaft.

CDU/CSU: Noch immer kein Kanzlerkandidat Box aufklappen Box zuklappen Wer tritt für die Deutschen Unionsparteien CDU und CSU als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahlen im September an – Armin Laschet oder Markus Söder? Diese Frage ist weiterhin nicht geklärt. Um Mitternacht ist eine selbstgesetzte Frist abgelaufen. Laut Medienberichten fand in der Nacht in Berlin ein Gespräch zwischen CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder statt. Dieses ging allerdings ohne Ergebnis zu Ende. Unterstützung erhielt der bayrische Ministerpräsident Söder von der Jungen Union: Die Jungpartei stellte sich mehrheitlich hinter ihn.

Zur Wahl stehen Robert Habeck, ehemaliger Umweltminister aus Kiel, und die Völkerrechtlerin Annalena Baerbock. Der ehemalige grüne Vizekanzler Joschka Fischer sagte im Norddeutschen Rundfunk über die beiden: «Robert hatte ich schon länger auf dem Radarschirm, aber Annalena kommt für mich quasi aus dem Nichts.» Sie hat stark an Beliebtheit zugelegt und intakte Chancen, als einzige Frau für das Kanzleramt zu kandidieren.

Legende: Robert Habeck, ehemaliger Umweltminister aus Kiel, steht bei den Grünen ebenfalls zur Wahl. Keystone

Wenn heute bekannt gegeben werden soll, wer ins Rennen steigt, dann hätten das die beiden unter sich ausgemacht, heisst es. Der Parteitag dürfte es später problemlos akzeptieren.