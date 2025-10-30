- Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es weitere Festnahmen gegeben.
- Fünf weitere Verdächtige seien im Grossraum Paris festgenommen worden, wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau im französischen Sender RTL sagte.
- Am Wochenende hatte es bereits zwei Festnahmen gegeben.
Zwei der insgesamt vier Täter am Louvre wurden bereits vergangenen Samstag festgenommen. Die beiden sollen ihre Beteiligung am Louvre-Einbruch teilweise gestanden haben, so die ermittelnde Staatsanwältin.
Gegen die ersten beiden Festgenommenen wurde Anklage wegen organisiertem Bandendiebstahl erhoben. Die mutmasslichen Louvre-Täter wurden anhand von zahlreichen DNA-Proben unter anderem an einer der Vitrinen gestellt. Ob sich mit den neuen Festnahmen von gestern Abend auch eine Spur zu den gestohlenen Juwelen aufgetan hat, ist noch nicht bekannt.