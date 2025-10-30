Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es weitere Festnahmen gegeben.

Fünf weitere Verdächtige seien im Grossraum Paris festgenommen worden, wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau im französischen Sender RTL sagte.

Am Wochenende hatte es bereits zwei Festnahmen gegeben.

Zwei der insgesamt vier Täter am Louvre wurden bereits vergangenen Samstag festgenommen. Die beiden sollen ihre Beteiligung am Louvre-Einbruch teilweise gestanden haben, so die ermittelnde Staatsanwältin.

Legende: Nach dem Diebstahl im Louvre haben zwei Verdächtige teilweise gestanden. Die wertvollen Juwelen bleiben verschwunden – Ermittler hoffen weiter auf ihre Rückkehr ins Museum. Keystone/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Gegen die ersten beiden Festgenommenen wurde Anklage wegen organisiertem Bandendiebstahl erhoben. Die mutmasslichen Louvre-Täter wurden anhand von zahlreichen DNA-Proben unter anderem an einer der Vitrinen gestellt. Ob sich mit den neuen Festnahmen von gestern Abend auch eine Spur zu den gestohlenen Juwelen aufgetan hat, ist noch nicht bekannt.