Der Wert der Digitalwährung Bitcoin ist nach einer Kursrallye vom Wochenende am Montagmorgen zuerst abgestürzt. Am Nachmittag erholt sich der Kurs aber bereits wieder deutlich.

Nach starken Kursgewinnen war am Wochenende ein Rekordhoch von rund 34'800 US-Dollar erreicht worden.

Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die Kryptowährung am Morgen weniger als 29'000 US-Dollar. Um 16 Uhr lag der Kurs bereits wieder über 32'000 US-Dollar.

Damit verlor der Bitcoin innert 24 Stunden rund vier Prozent. Auf Wochensicht resultiert ein Plus von mehr als 19 Prozent.

Starke Kursschwankungen sind für Digitalwährungen alles andere als ungewöhnlich. Auch 2020 war der Bitcoin nach teils drastischen Kursgewinnen immer wieder abgesackt. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Häufig werden Gewinnmitnahmen ins Feld geführt. Kritiker sehen in der Unstetigkeit des Bitcoins allerdings einen Beleg dafür, dass die Ur-Kryptowährung als Zahlungsmittel und Finanzanlage ungeeignet sei.

Ungeachtet dessen hat der Bitcoin im vergangenen Jahr massiv an Wert gewonnen. Über das Jahr hinweg hat sich der Kurs in etwa vervierfacht. Als wesentlicher Grund gilt das allgemein grössere Interesse von Unternehmen und Investoren an digitalen Währungen wie Bitcoin. Hinzu kommt der stärkere Fokus seitens Notenbanken, die vermehrt eigene Digitalwährungen anstreben.

Bitcoin-Anhänger argumentieren daher, die bekannte Kryptowährung könne sich zusehends als ernstzunehmende Anlagealternative etablieren. Kritiker bezweifeln dies und verweisen auf zahlreiche Schwachstellen. Dazu zählen neben den starken Kursschwankungen der hohe Energieverbrauch während der Bitcoin-Herstellung (Mining) und die Gefahr kriminellen Missbrauchs.

Andere Kryptowährungen profitieren

Mit dem Bitcoin haben auch weitere Kryptowährungen in den vergangenen Tagen im Nachgang des starken Anstieges Kursgewinne verbuchen können. Allen voran hat die zweitgrösste Blockchain-Währung Ether innert Wochenfrist um über ein Drittel an Wert zugelegt und notiert derzeit bei rund 1040 Dollar, nachdem sie zuvor die Marke von 1100 Dollar durchbrochen hatte.

Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes ist derweil im Verlauf der letzten sieben Tage nochmals angestiegen. Laut dem Onlineportal «CoinGecko» beläuft sie sich derzeit auf rund 845 Milliarden Dollar, womit der Markt der Kryptowährungen innert Wochenfrist um rund 150 Milliarden schwerer wurde.