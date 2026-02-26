Der Iran und die USA haben ihre dritte Runde der Atomverhandlungen in Genf beendet.

Omans Aussenminister Badr al-Bussaidi spricht nach den Gesprächen auf X von «bedeutenden Fortschritten» in den Verhandlungen. Er war bei den indirekten Gesprächen Vermittler.

«Wir werden bald nach Konsultationen in den jeweiligen Hauptstädten wieder zusammenkommen», fügt er hinzu.

Kommende Woche seien in Wien Gespräche auf technischer Ebene geplant. Falls diese stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden. Weitere Details zu den Inhalten der Gespräche sind nicht bekannt.

Ob es zu den Verhandlungen kommen wird, ist aber unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. «Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich», sagte er. Im Raum steht, dass Trump zu einem militärischen Angriff auf die Führung in Teheran und ihren Machtapparat ausholt.

Die USA haben ihre Militärpräsenz im Mittelmeer verstärkt mit dem grössten Aufmarsch von US-Luftstreitkräften im Nahen Osten seit dem Irak-Krieg 2003. Am Donnerstag verliess der grösste Flugzeugträger der US-Marine, die «USS Gerald R. Ford», die griechische Insel Kreta.

Iranisches Atomprogramm im Fokus

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet diese Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen.

Irans Regierung verfolgt nach eigenen Angaben mit ihrem Atomprogramm nur zivile Ziele. Sie verweist auf einen religiösen Erlass von Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei, der den Bau und Einsatz von Massenvernichtungswaffen wie Atombomben untersagt. Kritiker zeigen sich jedoch besorgt darüber, dass der Iran in den vergangenen Jahren Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent angereichert hat. Für den Bau von Atomwaffen wäre eine Anreicherung auf gut 90 Prozent erforderlich.

Über andere von den USA eingebrachte Themen will der Iran nicht sprechen – darunter eine Begrenzung ihres Raketenarsenals oder ein Ende der Unterstützung militanter Gruppen wie der Hisbollah im Libanon.