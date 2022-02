Legende: Keystone

Auch Trumps Ex-Vizepräsident Mike Pence hat sich am Wochenende gegen Trump gestellt. «Pence stützt seine Kritik vor allem auf das Verfassungsrecht. Er sagt, dass er als Vizepräsident das Wahlresultat am 6. Januar 2021 nicht habe quasi eigenmächtig abändern können – was Trump ihm als Versagen vorwirft», sagt Philipp Adorf. Pence agiere im Vergleich zu McConnell etwas zurückhaltender und habe noch keinen offenen Bruch mit Trump forciert.

«Zugleich erkennt Pence wohl, dass er chancenlos ist, als Kandidat für die Präsidentenwahl 2024 aufgestellt zu werden.» Vielmehr arbeite Pence an seinem politischen Vermächtnis – dass er dereinst sagen könne, er habe am 6. Januar 2021 seinen Teil zur Verteidigung der amerikanischen Demokratie beigetragen. «Doch den offenen Konflikt mit Trump wird er wohl meiden», so Adorf.