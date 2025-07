Legende: Auch in Schweden konnte ein lange ungeklärter Fall mit DNA-Stammbaum gelöst werden. SRF / Sandra Büchi

Beim Doppelmord in Linköping wurden auf offener Strasse ein Kind und eine Frau ermordet. Obwohl der Täter DNA am Tatort hinterliess, blieb der Fall lange ungelöst. Erst, als der Ahnenforscher Peter Sjölund per Sondergenehmigung DNA-Stammbäume nutzte, konnte der Täter über entfernte Verwandte identifiziert werden.

Die Netflix-Serie «Genombrottet» beruht somit auf einer wahren Gegebenheit. Die Suche nach dem Mörder über die privaten Datenbanken war aber vom schwedischen Gesetz her nicht geregelt. Ab dem 1. Juli darf die Polizei nun auf diese zurückgreifen.