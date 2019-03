Hunderttausende Menschen zogen heute durch London. Ihre Forderung: ein zweites Brexit-Referendum. Sie wollen nochmals über den EU-Austritt abstimmen. Organisiert wurde der Protestzug von einem Bündnis mit dem Namen «People’s Vote».

Die Demonstranten versammelten sich in der Nähe des Hyde Park und marschierten gemeinsam zum Parlament. Viele von ihnen schwangen EU-Flaggen, einige verkleideten sich – etwa als Elvis-, Einhörner oder Astronauten.

Trotz Brexit-Chaos verlieren die Briten ihren Humor nicht Bild 1 / 10 Legende: Diese Frau schmückt ihr Transparent mit einem Bilderrätsel. Keystone Bild 2 / 10 Legende: Jacob Rees-Mogg ist ein konservativer britischer Politiker, der an vorderster Front für einen harten Brexit einsteht. Keystone Bild 3 / 10 Legende: «Im Falle eines harten Brexits – Glas zerschlagen» Reuters Bild 4 / 10 Legende: «Ein echter Hunds-Brexit.» Reuters Bild 5 / 10 Legende: Die Briten sind Hunde-Narren. Es gab gar schon einen Anti-Brexit-Protest, an dem Hundebesitzer explizit aufgerufen wurden, mit ihren Vierbeinern mitzulaufen. «Wooferendum» hiess das. Keystone Bild 6 / 10 Legende: Diese Frau sehnt sich nach der EU und verleiht dem mit einem Wortspiel Ausdruck. Reuters Bild 7 / 10 Legende: «Larry the cat» ist die Hauskatze der Downing Street, wo die britischen Premierminister während ihrer Amtszeit wohnen. Keystone Bild 8 / 10 Legende: «Für diese Demonstration habe ich mich von Youtube gelöst – so fest nervt mich der Brexit.» Reuters Bild 9 / 10 Legende: «Der Platz in der Hölle reicht nicht für alle.» Dieses Werk spielt auf eine Aussage des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk an. Tusk meinte wiederholt, in der Hölle habe es noch viel Platz für die Brexit-Verfechter. Keystone Bild 10 / 10 Legende: «Dieser lausige BH hat mehr Halt als der Brexit.» Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov würden die meisten Briten in einer zweiten Abstimmung gegen den EU-Austritt stimmen. Keystone

Millionen unterzeichnen Online-Petition

Unter den Protestierenden befand sich auch Sadiq Khan, der Bürgermeister von London. Er politisiert für die oppositionelle Labour-Partei. «Ich marschiere gemeinsam mit Menschen aus jedem Winkel unseres Landes», teilte er auf Twitter mit. Die Veranstalter organisierten die Demonstration, weil sie nach einem Austritt aus der EU unter anderem geringere Lebensstandards und Einbussen für die Wirtschaft befürchten.

Hinter sich wissen sie die über vier Millionen Menschen, die eine Online-Petition gegen den Brexit unterzeichnet haben. Die Website war wegen des grossen Ansturms zeitweise lahmgelegt. Diese vielen Online-Stimmen haben Relevanz, weil das Parlament jede Petition mit über 100'000 Unterzeichnern in der Debatte berücksichtigen muss.

Politische Machtspiele

Derweil wächst der Druck auf Premierministerin Theresa May auch in politischen Kreisen. Viele Parlamentarier fordern bereits jetzt einen Rücktritt. Sie bezeichnen die kommenden Tage als Mays Schicksalswoche.

Umgekehrt übt auch die Premierministerin Druck auf die Abgeordneten aus. In einem an die Parlamentarier adressierten Brief schrieb sie, dass sie sich überlege, doch nicht ein drittes Mal über den mit der EU ausgehandelte Austritts-Vertrag abstimmen zu lassen. Derselbe Vertrag war bereits bei zwei früheren Abstimmungen durchgefallen. Der dritte Anlauf wäre für nächste Woche geplant.

Verschiedene Austrittsdaten

Sie würde den Deal nur dann wieder zur Abstimmung vorlegen, falls sich eine ausreichende Unterstützung abzeichne, so May. Ansonsten müsse Grossbritannien in Brüssel um einen weiteren Aufschub bitten, was aber eine Teilnahme an der Europawahl bedeuten würde.

Übersinnlicher Exit vom Brexit Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Keystone Uri Geller – der israelische Magier und selbsternannte Mentalist – hat sich mit einem Brief persönlich an die britische Premierministerin Theresa May gewandt. Er warnte sie, sie notfalls telepathisch daran zu hindern, den Brexit durchzuführen. «Psychisch und mental fühle ich extrem stark, dass die meisten Briten den Brexit nicht wollen», schrieb er. Uri Geller wohnt im Süden Englands. Er wurde mit grossen TV-Shows bekannt, in denen er immer wieder behauptete, übersinnliche Kräfte zu haben und diese auch – mehr oder weniger erfolgreich – unter Beweis stellte. Einer seiner Tricks ist das Verbiegen von Löffeln durch blosses anstarren.

Die EU und May hatten sich in der Nacht zum vergangenen Freitag auf eine Verschiebung des EU-Austritts bis mindestens 12. April geeinigt. Der Plan: Stimmt das Unterhaus dem Abkommen nächste Woche zu, soll der Austritt am 22. Mai geregelt über die Bühne gehen. Gelingt das nicht, erwartet die EU von London vor dem 12. April neue Vorschläge. Ursprünglich wollte Grossbritannien die Europäische Union schon am kommenden Freitag (29. März) verlassen.