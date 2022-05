Alle 48 Sekunden stirbt in den Dürregebieten von Ostafrika ein Mensch. So lauten die Schätzung der Hilfsorganisationen Oxfam und Save the Children. In Somalia, Äthiopien und Kenia vertrocknen die Böden, die Menschen hungern, das Vieh verdurstet. Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren.

«Die Uhr tickt, und jede Minute, die verstreicht, bringt hungernde Kinder dem Tod näher», sagte Kijala Shako, regionale Sprecherin für das östliche und südliche Afrika bei Save the Children. Derzeit seien 5,7 Millionen Kinder akut unterernährt. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass mehr als 350’000 Kinder in Somalia sterben könnten.

Dringender Nothilfe-Aufruf

Um jetzt Leben zu retten, müssten die Staats- und Regierungschefs der G7 und des Westens sofort Gelder bereitstellen, um dem Nothilfe-Aufruf der Vereinten Nationen in Höhe von umgerechnet fast 4.2 Milliarden Euro für die Länder am Horn von Afrika nachzukommen, so die Hilfsorganisationen. Der Aufruf kam anlässlich eines Treffens der G7-Entwicklungsminister am Mittwoch in Berlin.

Legende: Kein Wasser, verdorrte Felder, totes Vieh: Wie hier in Somalia sind Millionen Menschen akut unterernährt. Keystone

Während der letzten grossen Dürre im Jahr 2011 starben allein in Somalia fast 260’000 Menschen. Aus dem damaligen Zögern seien nun in einer ähnlichen Situation keine Lehren gezogen worden, heisst es in dem Bericht.

Schon im vergangenen November hatte die somalische Regierung angesichts der anhaltenden Dürre den nationalen Notstand ausgerufen. Das Welternährungsprogramm (WFP) hatte im Februar vor akuter Lebensmittelknappheit in den betroffenen Staaten gewarnt.

«Hunger Folge des politischen Versagens»

«Obwohl es immer mehr Alarmsignale gab, haben führende Politiker zu spät und zu verhalten reagiert, sodass jetzt Millionen Menschen mit einer Katastrophe konfrontiert sind. Hunger ist die Folge politischen Versagens», sagte Gabriela Bucher, Geschäftsführerin von Oxfam International.

Die Reaktionen auf Krisen wie den Krieg in der Ukraine oder Covid-19 zeigten, dass die Staatengemeinschaft erfolgreich Ressourcen mobilisieren könne, um Leid zu mindern – «aber nur, wenn sie den festen Willen dazu hat.»