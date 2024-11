«Uruguay hat sich historisch stark an Frankreich orientiert. Unsere indigene Bevölkerung wurde ermordet, es kamen Einwanderer und Einwanderinnen aus Spanien, Italien, der Schweiz – Anarchisten, Sozialisten, Rationalisten, auch viele Freimaurer», erklärt Religionsexperte Nestor da Costa. Diese Vielzahl an Ideologien und besonders die Freimaurer haben Uruguays Verhältnis zur Religion geprägt: Als Frankreich 1905 Kirche und Staat trennte, zog Uruguay 1918 nach.

Doch heute werde die Trennung von Kirche und Staat in Uruguay strikter angewendet als in Frankreich. So gibt es in Uruguay keine Landeskirche: Alle religiösen Institutionen sind privat, weil Religion als Privatsache gilt. Und traditionell christliche Werte spielen in der uruguayischen Politik keine Rolle, so auch nicht bei den aktuellen Präsidentschaftswahlen, wo es zu einer Stichwahl kommt.

«Bei den letzten Wahlen versuchte eine Politikerin, in Uruguay Politik zu machen wie in Brasilien: Sie versuchte ein Bündnis mit evangelikalen Christen, ähnlich wie Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Sie wurde nicht gewählt, denn in Uruguay wählen die Leute, was sie wollen, nicht, was der Pfarrer sagt», sagt da Costa.

Wer welche Religion hat, weiss der Staat offiziell nicht. Weil Religion Privatsache ist, darf auf der Steuererklärung oder bei der Volkszählung nicht danach gefragt werden. Doch es gibt private Umfragen. «38 Prozent sind demnach katholisch, 13 sind protestantisch oder evangelikal, 24 Prozent sind spirituell, aber gehören keiner Religion an – das ist der höchste Wert ganz Lateinamerikas. Und zwischen 13 und 17 Prozent sind Atheisten, andere Religionen kommen auf weniger als zwei Prozent. Muslime gibt es in ganz Uruguay nur etwa 500», sagt da Costa. Und das bei einer Bevölkerung von dreieinhalb Millionen Menschen.