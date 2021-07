So wüteten die Fluten in Deutschland

Verwüstete Landstriche, weggespülte Strassen, ausradierte Ortsteile: Bilder aus dem Westen Deutschlands zeigen das Ausmass der Zerstörung durch das Hochwasser. Besonders betroffen sind Ortschaften in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

In Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln rissen die Wassermassen riesige Erdlöcher in die Landschaft. «Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich», schrieb die Bezirksregierung Köln am Freitagmorgen auf Twitter.

Legende: In Erfstadt-Blessem klafft ein Loch in der Landschaft. Reuters / 16.07.2021

Die Fluten seien sehr schnell gekommen und Senken hätten binnen zehn Minuten unter Wasser gestanden, sagte der zuständige Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, dem Fernsehsender ntv. Zahlen zu Todesopfern lagen zunächst nicht vor.

Legende: Viele Personen werden in Erftstadt-Blessem noch vermisst. Reuters / 16.07.2021

Die Wassermassen unterspülten in der Ortschaft Häuser, manche stürzten ein.

Legende: Die Strasse ist weg: Unterspültes Haus in Erftstadt-Blessem. Keystone / 16.7.2021

Die Bilder aus den Unwetterregionen lassen erahnen, welche Kräfte hier am Werk waren.

Legende: Autos liegen in einem ausgespülten Bereich des Ortsteils Blessem. Keystone / 16.07.2021

Legende: Die Fahrzeuge wurden wie Spielzeug weggespült. Keystone / 16.07.2021

Legende: Lastwagen sind auf der überfluteten Bundesstrasse 265 bei Erftstadt ineinander verkeilt. Keystone / 16.07.2021

Auch in Rheinland-Pfalz wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen und zahlreiche weitere Gebäude schwer beschädigt. Der Schwerpunkt der Katastrophe liegt im Kreis Ahrweiler.

Legende: Ein Bild der Zerstörung auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Keystone

In den Katastrophengebieten gingen die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter.

Legende: Einsatzkräfte und Anwohner in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Keystone / 16.07.2021

Im Dorf Schuld an der Ahr mit 700 Einwohnern wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen, zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt.

Legende: Holz und Schutt umgibt die Häuser in Schuld in Rheinland-Pfalz. Keystone / 16.07.2021

Legende: Menschen tragen in Schuld ihr Hab und Gut weg. Keystone / 16.07.2021