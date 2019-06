Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will beim G20-Gipfel am kommenden Wochenende versuchen, eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen den USA und Iran zu erreichen. «Es muss eine politische Lösung geben», betonte Merkel am Rande des Evangelischen Kirchentages in Dortmund. «Ich habe nicht nur die Hoffnung, sondern auch die innere Bereitschaft und den Willen, dafür zu arbeiten», sagte Merkel.

Die Kanzlerin hatte den Iran bereits vor wenigen Tagen aufgefordert, am Atomabkommen festzuhalten und keine Eskalation zu suchen.