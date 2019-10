Aus diesen Grund können Kontrollen und Zollformalitäten in der Irischen See stattfinden und nicht entlang der 500-Kilometer-langen-Landgrenze. Eine Konzession Johnsons, die der nordirischen DUP Bauchgrimmen bereitet, denn Nordirland wird klar anders behandelt als Grossbritannien. Für die DUP mindert das ihre britische Identität – deshalb ist es ein heikler Punkt. Für Johnson ist das Kalkül klar: diese Regelung erlaubt eine unsichtbare Grenze in Irland, während das Vereinigte Königreich trotzdem Handelsverträge mit Drittstaaten abschliessen kann. Das ist der Heilige Gral der «Brexiteers».