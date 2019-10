Für SRF-Korrespondent Martin Alioth ist klar, wieso die DUP das Abkommen ablehnt: «Die DUP hat die Erwartung, dass irgend ein demokratischer Mechanismus zustimmen muss, bevor Nordirland den Regeln des Binnenmarkts weiterhin folgt.» Das wäre ein Vetorecht einer europäischen Region und eines der DUP direkt. Aber: «Die EU konnte das nie akzeptieren und der Vorschlag ist nun gescheitert.»

Die DUP sei innerhalb Nordirlands in einer Sackgasse. «Ich habe immer gesagt, dass die Brexit-Position der Partei etwas widersprüchlich ist», so Alioth. Im Dezember 2017 habe die DUP bereits Theresa May blamiert. Sie sei bereits zum Unterschreiben in Brüssel gewesen, als ein Telefonat von Parteichefin Arlene Foster kam, dass das so nicht gehe. Das war die Geburtsstunde des Backstops, der inzwischen auch hinfällig geworden ist. «Die DUP ist der Schwanz, der mit dem Hund wackelt», sprich der Kleine beherrscht den Grossen. Das könne nicht all zu lange gut gehen.

Kann Premierminister Boris Johnson der DUP noch etwas anbieten und sie zu einer Einigung bewegen? Alioth möchte das nicht ausschliessen. «Es ist auch britisches Geld für Nordirland auf dem Tisch.» Doch der grosse Knackpunkt sei anderswo zu finden. «Es geht hier einmal mehr um Identitätsfragen.»